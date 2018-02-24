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Стадион: Ниа Смирны
18' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
25' Желтая карточкаKosmas Tsilianidis
60' Желтая карточкаВашингтон да Силва
Состав команд
12
Котник
Матиц
13
Гиоата
Жером
29
Банана
Яя
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 13 Гиоата Жером Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 5 Вашингтон да Силва Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 99 Нильсен Билли Полузащитник
- 11 Лампру Лазарос Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 9 Брахими Ясин Полузащитник
- 10 Спиридонович Срдан Полузащитник
- 17 Йесил Самед Нападающий
- 6 Panagiotis Makrillos
- Главный тренер: Григориу Михаил
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Защитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 18 Яннулис Костас Защитник
- 25 Manolis Bertos Полузащитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 2 Dudu XI Полузащитник
- 7 Тонсо Мартин Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Селин Евгений Защитник
- 39 Джаади Набиль Полузащитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 10 Мадинда Леви Полузащитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 28 Anastasios Douvikas
- 99 Antonis Tsiftsis
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 03.02.2018 Лариса 0:0 Паниониос С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
- 09.01.2018 ОФИ 0:1 Паниониос К
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 21.12.2017 Паниониос 2:0 ОФИ К
- 18.12.2017 Левадиакос 2:1 Паниониос С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 30.11.2017 Панегиалиос 1:0 Паниониос К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос С
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос С
- 29.10.2017 Паниониос 0:1 АЕК С
- 25.10.2017 Арис Салоники 1:2 Паниониос К
Астерас (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 14.01.2018 Астерас 3:1 Лариса С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 07.01.2018 ПАС Янина 0:0 Астерас С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 10.12.2017 Аполлон Смирнис 1:3 Астерас С
- 02.12.2017 Астерас 4:0 АОК Керкира С
- 26.11.2017 Астерас 2:0 Левадиакос С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 26.10.2017 Астерас 2:1 Киссамикос К
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос С
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Астерас: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос Суперлига
- 28.01.2017 Астерас 1:1 Паниониос Суперлига
- 10.09.2016 Паниониос 3:0 Астерас Суперлига
- 23.01.2016 Паниониос 0:0 Астерас Суперлига
- 23.09.2015 Астерас 2:1 Паниониос Суперлига
- 24.01.2015 Астерас 2:0 Паниониос Суперлига
- 14.09.2014 Паниониос 2:1 Астерас Суперлига
- 29.03.2014 Паниониос 3:0 Астерас Суперлига
- 15.12.2013 Астерас 1:0 Паниониос Суперлига
- 01.04.2013 Паниониос 2:1 Астерас Суперлига
- 25.11.2012 Астерас 2:1 Паниониос Суперлига
- 22.04.2012 Астерас 2:0 Паниониос Суперлига
- 03.01.2012 Паниониос 2:0 Астерас Суперлига
- 17.04.2011 Астерас 3:1 Паниониос Суперлига
- 18.12.2010 Паниониос 0:0 Астерас Суперлига
- 23.01.2010 Астерас 2:0 Паниониос Суперлига
- 19.09.2009 Паниониос 1:3 Астерас Суперлига
- 26.04.2009 Астерас 3:4 Паниониос Суперлига
- 04.03.2009 Астерас 1:0 Паниониос Кубок
- 18.02.2009 Паниониос 0:1 Астерас Кубок
Паниониос
Астерас
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|44 - 8
|52
|2.
|АЕК
|22
|15
|5
|2
|38 - 11
|50
|3.
|Олимпиакос
|22
|14
|4
|4
|45 - 21
|46
|4.
|Атромитос
|22
|11
|9
|2
|30 - 14
|42
|5.
|Паниониос
|23
|8
|8
|7
|25 - 21
|32
|6.
|Панатинаикос
|23
|8
|8
|7
|23 - 20
|32
|7.
|Ксанти
|22
|7
|8
|7
|21 - 26
|29
|8.
|Астерас
|23
|7
|8
|8
|24 - 18
|29
|9.
|ПАС Янина
|23
|6
|11
|6
|26 - 26
|29
|10.
|Панаитоликос
|22
|6
|8
|8
|25 - 27
|26
|11.
|Левадиакос
|23
|6
|8
|9
|18 - 26
|26
|12.
|Лариса
|22
|5
|7
|10
|15 - 32
|22
|13.
|Ламия
|23
|4
|8
|11
|14 - 29
|20
|14.
|АОК Керкира
|22
|4
|6
|12
|16 - 37
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|22
|2
|10
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Платаниас
|22
|2
|4
|16
|11 - 44
|10
Второй тайм
76'
Астерас делает замену. Kosmas Tsilianidis уходит с поля, а Мадинда Леви выходит на его замену.
69'
Паниониос делает замену. Нильсен Билли уходит с поля, а Йесил Самед выходит на его замену.
67'
Астерас делает замену. Michalis Manias уходит с поля, а Anastasios Douvikas выходит на его замену.
60'
Вашингтон да Силва получил желтую карточку от судьи
46'
Паниониос делает замену. Саввидис Кириакос уходит с поля, а Брахими Ясин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Паниониос делает замену. Лампру Лазарос уходит с поля, а Спиридонович Срдан выходит на его замену.
25'
Kosmas Tsilianidis получил желтую карточку от судьи
18'
Мануэль Мунафо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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