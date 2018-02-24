  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Паниониос
0:0
Конец матча
Астерас
0'
18' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
25' Желтая карточка
Kosmas Tsilianidis
60' Желтая карточка
Вашингтон да Силва
90'+4
Второй тайм
76'
Астерас делает замену. Kosmas Tsilianidis уходит с поля, а Мадинда Леви выходит на его замену.
69'
Паниониос делает замену. Нильсен Билли уходит с поля, а Йесил Самед выходит на его замену.
67'
Астерас делает замену. Michalis Manias уходит с поля, а Anastasios Douvikas выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Вашингтон да Силва получил желтую карточку от судьи
46'
Паниониос делает замену. Саввидис Кириакос уходит с поля, а Брахими Ясин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Паниониос делает замену. Лампру Лазарос уходит с поля, а Спиридонович Срдан выходит на его замену.
Желтая карточка
25'
Kosmas Tsilianidis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Мануэль Мунафо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация