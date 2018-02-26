Стадион: Хонгкоу
4:1
Конец матча
22' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
1:0
26' ГолБовэнь Хуан
1:1
36' ГолГуарин Фредди
2:1
43' ГолAlan VI
45' Желтая карточкаХанчао Ю
47' Желтая карточкаYunqiu Li
3:1
65' ГолЛин Гао
67' Желтая карточкаAlan VI
86' Желтая карточкаГуларт Рикардо
4:1
90' ПенальтиГуларт Рикардо
Второй тайм
96'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
95'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
95'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Судья сигнализирует, что Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xin Xu
93'
Судья сигнализирует, что Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
92'
Г О О О О Л - Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с точки!
91'
ПЕНАЛЬТИ - Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Алан де Карвальо.
91'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
90'
Судья сигнализирует, что Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Boxuan Feng
89'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Судья сигнализирует, что Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Гудель Неманья
88'
87'
Шанс! Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
87'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
87'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
87'
Ханьвэнь Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Гуларт Рикардо получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
84'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
84'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Zhen Cong предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
83'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Судья сигнализирует, что Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Zhen Cong
81'
Алан де Карвальо пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
81'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
79'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
Судья сигнализирует, что Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
79'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
78'
Xin Xu нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
77'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Тактическая замена. Гуарин Фредди уходит с поля и его заменяет Ruofan Liu
76'
Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
75'
Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Бовэнь Хуан получил травму и заменен. Xin Xu выходит на поле.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Бовэнь Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Джианйвинг Мао
71'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
70'
Опасность предотвращена - Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа вступил в отбор удачно
70'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Алан де Карвальо получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
67'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
65'
ГОООООЛ - Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает из-за штрафной площади
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
63'
Шанс! Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
63'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
63'
Джианйвинг Мао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
62'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Плохо сыграл Aidi Fulang Xisi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
62'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
61'
Zhen Cong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
60'
60'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
59'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бовэнь Хуан
58'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
58'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
57'
Ханчао Ю мяч отрикошетил от ворот
57'
Почти гол! Гуларт Рикардо пробил головой по воротам, но Ли Шуай спас!
57'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
57'
Xiaoming Li нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.
57'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный кросс...
56'
Гуларт Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
56'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
55'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
53'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
53'
Линьпэн Чжан не смог попасть в створ ударом издали
53'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
52'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
51'
Назначен штрафной. Пострадал Джианйвинг Мао, его свалил Бовэнь Хуан.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Zhen Cong
49'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
49'
Хорошую попытку сделал Лин Гао. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
47'
Yunqiu Li получил желтую карточку от судьи
47'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Алан де Карвальо оказался на газоне.
46'
Тактическая замена. Би Джианхао уходит с поля и его заменяет Xiaoming Li
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
47'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Ксин Шенг пострадал.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ханчао Ю получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Ханчао Ю грубо играет против соперника. Пострадал Мартинс Обафеми
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Джианйвинг Мао
43'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо изменил счет на табло!
43'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
43'
Гудель Неманья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
41'
41'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
38'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
ГОЛ! Легко закончил атаку Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа, забив в пустые ворота!
36'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
36'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
36'
Отличные скиллы показывает Морено Джованни, обводя своих соперников
36'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
35'
Судья сигнализирует, что Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
35'
35'
Гуарин Фредди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Безумный фол. Сяотин Фэн грубо играет против соперника. Пострадал Морено Джованни
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Опасность предотвращена - Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд вступил в отбор удачно
32'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Лу Жанг не смог попасть в створ ударом издали
31'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Dianzuo Liu из команды Гуанчжоу Эвергранд.
31'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Тактическая замена. Ли Цзяньбен уходит с поля и его заменяет Лу Жанг
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Бовэнь Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Отличный гол забил Бовэнь Хуан
26'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд переиграл вратаря дальним ударом!
26'
Плохо сыграл Yunqiu Li - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Би Джианхао ошибается в защите.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
24'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
22'
Ханьвэнь Дэн получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Ханьвэнь Дэн грубо играет против соперника. Пострадал Aidi Fulang Xisi
22'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
ШАНС! Линьпэн Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Ли Цзяньбен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Aidi Fulang Xisi заработал фол
17'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
17'
Aidi Fulang Xisi нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ксин Шенг возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
11'
Хорошую попытку сделал Мартинс Обафеми. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мартинс Обафеми и Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа.
11'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Алан де Карвальо коснулся мяча рукой.
9'
8'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
7'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
7'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
6'
Ханчао Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
5'
Морено Джованни нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
5'
Плохо сыграл Линьпэн Чжан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Ханчао Ю нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
3'
Би Джианхао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ксин Шенг не пострадал и надо продолжать игру!
2'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
2'
Гуларт Рикардо забил ударом головой, но гол не был засчитан
2'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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