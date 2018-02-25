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Стадион:
ПАОК
 
Отложен
Олимпиакос
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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