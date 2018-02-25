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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тумба
Отложен
Состав команд
15
Креспо
Хосе
88
Виейринья
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Прото Сильвио Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 3 Ботия Альберто Защитник
- 66 Сиссе Папе Абу Защитник
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 4 Ромао Алаиксис Полузащитник
- 6 Тахцидис Панайотис Полузащитник
- 90 Фелипе Пардо Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 11 Миральяс Кевин Полузащитник
- 17 Ансарифард Карим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хутесиотис Лефтерис Вратарь
- 43 Николау Димитриос Защитник
- 32 Андруцос Танасис Полузащитник
- 13 Жийе Гийом Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 10 Марин Марко Полузащитник
- 9 Джюрджевич Урош Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Оскар
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 30.10.2017 ПАОК 2:0 Астерас С
- 25.10.2017 Аполлон Понту 0:1 ПАОК К
Олимпиакос (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 21.01.2018 Олимпиакос 3:0 Ксанти С
- 15.01.2018 Олимпиакос 2:0 Ламия С
- 10.01.2018 Олимпиакос 2:0 Платаниас К
- 07.01.2018 Лариса 0:3 Олимпиакос С
- 20.12.2017 Платаниас 0:2 Олимпиакос К
- 17.12.2017 Олимпиакос 1:0 ПАС Янина С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 02.12.2017 Олимпиакос 3:1 Аполлон Смирнис С
- 29.11.2017 Киссамикос 1:1 Олимпиакос К
- 26.11.2017 АОК Керкира 1:3 Олимпиакос С
- 22.11.2017 Спортинг Л 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 18.11.2017 Олимпиакос 2:1 Левадиакос С
- 05.11.2017 Олимпиакос 5:1 Платаниас С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига
- 23.10.2016 Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига
- 27.04.2016 Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок
- 07.02.2016 Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига
- 04.10.2015 ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига
- 08.02.2015 ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 08.02.2015 ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 03.12.2014 Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига
- 16.04.2014 ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции
- 02.04.2014 Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции
- 09.03.2014 ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига
- 10.11.2013 Олимпиакос 4:0 ПАОК Суперлига
- 31.03.2013 Олимпиакос 0:0 ПАОК Суперлига
- 25.11.2012 ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига
- 05.02.2012 ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига
- 02.10.2011 Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига
- 13.03.2011 ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига
- 02.02.2011 ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок
- 19.01.2011 Олимпиакос 1:1 ПАОК Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|44 - 8
|52
|2.
|АЕК
|22
|15
|5
|2
|38 - 11
|50
|3.
|Олимпиакос
|22
|14
|4
|4
|45 - 21
|46
|4.
|Атромитос
|22
|11
|9
|2
|30 - 14
|42
|5.
|Паниониос
|23
|8
|8
|7
|25 - 21
|32
|6.
|Панатинаикос
|23
|8
|8
|7
|23 - 20
|32
|7.
|Ксанти
|23
|8
|8
|7
|23 - 26
|32
|8.
|Астерас
|23
|7
|8
|8
|24 - 18
|29
|9.
|Панаитоликос
|23
|7
|8
|8
|26 - 27
|29
|10.
|ПАС Янина
|23
|6
|11
|6
|26 - 26
|29
|11.
|Левадиакос
|23
|6
|8
|9
|18 - 26
|26
|12.
|Лариса
|23
|6
|7
|10
|16 - 32
|25
|13.
|Ламия
|23
|4
|8
|11
|14 - 29
|20
|14.
|АОК Керкира
|23
|4
|6
|13
|16 - 38
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|10
|11
|15 - 32
|16
|16.
|Платаниас
|23
|2
|4
|17
|11 - 45
|10
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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