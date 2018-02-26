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Стадион:
Атромитос
1:1
Конец матча
АЕК
0'
55' Желтая карточка
Галанопулос Костас
64' Желтая карточка
Моран Эрик
0:1
68' Гол
Араужо Серхио
72' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
1:1
80' Гол
Варда Амр
84' Желтая карточка
Ливайя Марко
85' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атромитос делает замену. Варда Амр уходит с поля, а Аристотел Карасалидис выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
81'
АЕК делает замену. Араужо Серхио уходит с поля, а Бакасетас Тасос выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!

78'
Атромитос делает замену. Бусуладжич Азер уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
73'
АЕК делает замену. Христодулопулос Лазарос уходит с поля, а Шоджаи Масуд выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Моран Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Галанопулос Костас получил желтую карточку от судьи
53'
Атромитос делает замену. Николя Дигини уходит с поля, а Bruno Felipe выходит на его замену.
53'
АЕК делает замену. Симоеш Андре уходит с поля, а Моран Эрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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