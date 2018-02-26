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Стадион: Перистери
55' Желтая карточкаГаланопулос Костас
64' Желтая карточкаМоран Эрик
0:1
68' ГолАраужо Серхио
72' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
1:1
80' ГолВарда Амр
84' Желтая карточкаЛивайя Марко
85' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
|
64'
68'
0:1
80'
1:1
84'
85'
Состав команд
15
Madson
10
Варда
Амр
27
Дауда
Абиола
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 17 Янниотис Андреас Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 10 Варда Амр Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 6 Aristotle Karasalidis Полузащитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 1 Nikola Mirkovic
- Главный тренер: Канади Дамир
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 28 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 24 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 39 Моран Эрик Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- Главный тренер: Хименес Маноло
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
- 26.10.2017 Трикала 1:1 Атромитос К
АЕК (последние 20 матчей: +13 =7 -0)
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
- 30.11.2017 Каллитея 2:3 АЕК К
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 23.11.2017 АЕК 2:2 Риека ЛЕ
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АЕК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос Суперлига
- 18.03.2017 Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос Суперлига
- 26.04.2016 Атромитос 1:1 АЕК Кубок
- 20.04.2016 АЕК 1:0 Атромитос Кубок
- 07.02.2016 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 04.10.2015 АЕК 1:0 Атромитос Суперлига
- 08.01.2015 АЕК 3:0 Атромитос Разное
- 08.01.2015 АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции
- 21.04.2013 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 16.12.2012 АЕК 1:1 Атромитос Суперлига
- 13.05.2012 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 10.05.2012 АЕК 3:2 Атромитос Суперлига
- 18.04.2012 АЕК 0:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2011 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 30.04.2011 Атромитос 0:3 АЕК Кубок
- 03.04.2011 АЕК 1:0 Атромитос Суперлига
- 05.12.2010 Атромитос 1:1 АЕК Суперлига
- 10.01.2010 АЕК 3:3 Атромитос Суперлига
- 30.08.2009 Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
Атромитос
АЕК
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|44 - 8
|52
|2.
|АЕК
|23
|15
|6
|2
|39 - 12
|51
|3.
|Олимпиакос
|22
|14
|4
|4
|45 - 21
|46
|4.
|Атромитос
|23
|11
|10
|2
|31 - 15
|43
|5.
|Паниониос
|23
|8
|8
|7
|25 - 21
|32
|6.
|Панатинаикос
|23
|8
|8
|7
|23 - 20
|32
|7.
|Ксанти
|23
|8
|8
|7
|23 - 26
|32
|8.
|Астерас
|23
|7
|8
|8
|24 - 18
|29
|9.
|Панаитоликос
|23
|7
|8
|8
|26 - 27
|29
|10.
|ПАС Янина
|23
|6
|11
|6
|26 - 26
|29
|11.
|Левадиакос
|23
|6
|8
|9
|18 - 26
|26
|12.
|Лариса
|23
|6
|7
|10
|16 - 32
|25
|13.
|Ламия
|23
|4
|8
|11
|14 - 29
|20
|14.
|АОК Керкира
|23
|4
|6
|13
|16 - 38
|18
|15.
|Аполлон Смирнис
|23
|2
|10
|11
|15 - 32
|16
|16.
|Платаниас
|23
|2
|4
|17
|11 - 45
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Атромитос делает замену. Варда Амр уходит с поля, а Аристотел Карасалидис выходит на его замену.
85'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
84'
Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
81'
АЕК делает замену. Араужо Серхио уходит с поля, а Бакасетас Тасос выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
78'
Атромитос делает замену. Бусуладжич Азер уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
73'
АЕК делает замену. Христодулопулос Лазарос уходит с поля, а Шоджаи Масуд выходит на его замену.
72'
Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
64'
Моран Эрик получил желтую карточку от судьи
55'
Галанопулос Костас получил желтую карточку от судьи
53'
Атромитос делает замену. Николя Дигини уходит с поля, а Bruno Felipe выходит на его замену.
53'
АЕК делает замену. Симоеш Андре уходит с поля, а Моран Эрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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