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Стадион:
Леганес
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 27 минут, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Севилья
Леганес
8.8% (7)
Ничья:
25% (20)
Севилья
66.3% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.8% (35)
Ничья:
20% (16)
Севилья:
12.5% (10)
Леганес:
6.3% (5)
Севилья:
3.8% (3)
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