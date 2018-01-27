Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Севилья

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Стадион: Бутарке
Предыдущие игры
Леганес (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
Севилья (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 27 минут, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Севилья
Леганес
8.8% (7)
Ничья:
25% (20)
Севилья
66.3% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
43.8% (35)
1:1 Ничья:
20% (16)
0:1 Севилья:
12.5% (10)
1:0 Леганес:
6.3% (5)
1:3 Севилья:
3.8% (3)
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