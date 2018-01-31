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Стадион:
Севилья
 
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Леганес
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Леганес

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 52 минуты, которая состоится 07.02.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Леганес
Севилья
92.1% (82)
Ничья:
4.5% (4)
Леганес
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
36% (32)
Севилья:
27% (24)
Севилья:
20.2% (18)
Севилья:
4.5% (4)
Леганес:
2.2% (2)
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