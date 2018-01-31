Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Леганес

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
Леганес (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Леганес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья Кубок Короля
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес Примера
- 11.03.2017 Севилья 1:1 Леганес Примера
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ЛеганесДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 52 минуты, которая состоится 07.02.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Леганес
Севилья
92.1% (82)
Ничья:
4.5% (4)
Леганес
3.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
36% (32)
2:1 Севилья:
27% (24)
1:0 Севилья:
20.2% (18)
3:1 Севилья:
4.5% (4)
1:2 Леганес:
2.2% (2)
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