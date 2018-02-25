Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Шинник

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СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Арарат Москва 1:2 СКА-Хабаровск К
- 17.09.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат ПЛ
- 11.09.2017 Урал 1:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
Шинник (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.02.2018 Рига 1:0 Шинник КФПО
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Краснодар-2 3:3 Шинник КФ
- 11.02.2018 Шинник 2:0 Локомотив-Казанка КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Шинник 1:2 Олимпиец ФПД
- 12.11.2017 Луч-Энергия 3:1 Шинник ФПД
- 08.11.2017 Шинник 0:0 Кубань ФПД
- 04.11.2017 Ротор-Волгоград 1:1 Шинник ФПД
- 29.10.2017 Шинник 0:1 Факел ФПД
- 25.10.2017 Шинник 4:0 Олимпиец К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Шинник 1:0 Балтика ФПД
- 07.10.2017 Спартак-2 1:2 Шинник ФПД
- 30.09.2017 Шинник 1:0 Тамбов ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Шинник 3:0 Урал К
- 16.09.2017 Шинник 0:1 Сибирь ФПД
- 10.09.2017 Тюмень 2:0 Шинник ФПД
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Шинник: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
- 19.03.2017 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 21.08.2016 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 02.05.2016 СКА-Хабаровск 2:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 15.10.2015 Шинник 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 29.03.2015 Шинник 2:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 07.09.2014 СКА-Хабаровск 2:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 30.03.2014 СКА-Хабаровск 3:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 28.08.2013 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 23.11.2012 Шинник 2:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 24.07.2012 СКА-Хабаровск 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 14.10.2011 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 04.06.2011 Шинник 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 22.09.2010 Шинник 3:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 21.05.2010 СКА-Хабаровск 2:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 19.09.2009 Шинник 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 22.05.2009 СКА-Хабаровск 0:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 23.10.2007 Шинник 3:2 СКА-Хабаровск Первый дивизион
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - ШинникДо начала игры осталось 1 день 22 часа 57 минут, которая состоится 27.02.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск
75.5% (71)
Ничья:
12.8% (12)
Шинник
11.7% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 СКА-Хабаровск:
42.6% (40)
2:1 СКА-Хабаровск:
22.3% (21)
1:1 Ничья:
10.6% (10)
2:0 СКА-Хабаровск:
4.3% (4)
1:2 Шинник:
4.3% (4)
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