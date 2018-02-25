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СКА-Хабаровск
 
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Шинник
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Шинник

До начала игры осталось 1 день 22 часа 57 минут, которая состоится 27.02.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск
75.5% (71)
Ничья:
12.8% (12)
Шинник
11.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

СКА-Хабаровск:
42.6% (40)
СКА-Хабаровск:
22.3% (21)
Ничья:
10.6% (10)
СКА-Хабаровск:
4.3% (4)
Шинник:
4.3% (4)
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