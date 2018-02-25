Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Авангард Курск

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Амкар (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
Авангард Курск (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 25.11.2017 Авангард Курск 0:0 ФК Химки ФПД
- 18.11.2017 Балтика 1:0 Авангард Курск ФПД
- 12.11.2017 Авангард Курск 3:3 Томь ФПД
- 08.11.2017 Спартак-2 0:1 Авангард Курск ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Тамбов 0:1 Авангард Курск ФПД
- 25.10.2017 Тамбов 0:2 Авангард Курск К
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Авангард Курск 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.10.2017 Сибирь 0:2 Авангард Курск ФПД
- 30.09.2017 Авангард Курск 0:1 Кубань ФПД
- 24.09.2017 Тюмень 4:0 Авангард Курск ФПД
- 20.09.2017 Авангард Курск 1:0 ЦСКА Москва К
- 16.09.2017 Авангард Курск 0:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.09.2017 Динамо СПб 1:2 Авангард Курск ФПД
- 06.09.2017 Авангард Курск 2:0 Факел ФПД
- 02.09.2017 Шинник 1:0 Авангард Курск ФПД
- 27.08.2017 Авангард Курск 1:1 Зенит-2 ФПД
- 23.08.2017 Динамо Брянск 0:1 Авангард Курск К
Последние игры между собой
Амкар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Авангард Курск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.07.2009 Авангард Курск 1:2 Амкар Кубок
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Авангард КурскДо начала игры осталось 2 дня 4 часа 57 минут, которая состоится 27.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Авангард Курск
Амкар
87.5% (84)
Ничья:
7.3% (7)
Авангард Курск
5.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амкар:
36.5% (35)
2:1 Амкар:
24% (23)
2:0 Амкар:
22.9% (22)
1:1 Ничья:
5.2% (5)
3:1 Амкар:
2.1% (2)
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