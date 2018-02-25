  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Кубок
  6. 1/4 финала
Амкар
 
Позже
Авангард Курск
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Авангард Курск

До начала игры осталось 2 дня 4 часа 57 минут, которая состоится 27.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Амкар - Авангард Курск
Амкар
87.5% (84)
Ничья:
7.3% (7)
Авангард Курск
5.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Амкар:
36.5% (35)
Амкар:
24% (23)
Амкар:
22.9% (22)
Ничья:
5.2% (5)
Амкар:
2.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация