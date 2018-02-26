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Крылья Советов (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 16.09.2017 Крылья Советов 3:0 Балтика ФПД
- 11.09.2017 Спартак-2 0:3 Крылья Советов ФПД
- 06.09.2017 Крылья Советов 1:0 Тамбов ФПД
Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 04.12.2015 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 09.08.2015 Крылья Советов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 11.04.2014 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 16.07.2013 Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.05.2013 Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 03.11.2012 Крылья Советов 0:5 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.09.2011 Спартак Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 15.05.2011 Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 14.11.2010 Спартак Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 25.07.2010 Крылья Советов 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 07.11.2009 Крылья Советов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 19.07.2009 Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.10.2008 Спартак Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 11.05.2008 Крылья Советов 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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— ?
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак МоскваДо начала игры осталось 2 дня 4 часа 20 минут, которая состоится 28.02.2018.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва
Крылья Советов
8.6% (8)
Ничья:
6.5% (6)
Спартак Москва
84.9% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
40.9% (38)
0:2 Спартак Москва:
16.1% (15)
1:3 Спартак Москва:
10.8% (10)
0:1 Спартак Москва:
9.7% (9)
1:1 Ничья:
6.5% (6)
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