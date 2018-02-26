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Тосно
 
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Луч-Энергия
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Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Луч-Энергия

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 20 минут, которая состоится 28.02.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Луч-Энергия
Тосно
85.9% (79)
Ничья:
9.8% (9)
Луч-Энергия
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тосно:
42.4% (39)
Тосно:
22.8% (21)
Тосно:
16.3% (15)
Ничья:
7.6% (7)
Луч-Энергия:
2.2% (2)
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