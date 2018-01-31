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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Ньюпорт
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ньюпорт

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 7 минут, которая состоится 07.02.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюпорт
Тоттенхэм
95.4% (83)
Ничья:
1.1% (1)
Ньюпорт
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
36.8% (32)
Тоттенхэм:
26.4% (23)
Тоттенхэм:
9.2% (8)
Тоттенхэм:
8% (7)
Тоттенхэм:
6.9% (6)
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