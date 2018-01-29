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Предыдущие игры
Россия (футзал) (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.10.2016 Россия (футзал) 4:5 Аргентина (футзал) ЧМПФ
- 28.09.2016 Иран (футзал) 3:4 Россия (футзал) ЧМПФ
- 25.09.2016 Россия (футзал) 6:2 Испания (футзал) ЧМПФ
- 21.09.2016 Россия (футзал) 7:0 Вьетнам (футзал) ЧМПФ
- 13.02.2016 Россия (футзал) 3:7 Испания (футзал) ЧЕ(
- 11.02.2016 Сербия (футзал) 2:3 Россия (футзал) ЧЕ(
- 09.02.2016 Россия (футзал) 6:2 Азербайджан (футзал) ЧЕ(
- 07.02.2016 Хорватия (футзал) 2:2 Россия (футзал) ЧЕ(
- 03.02.2016 Россия (футзал) 2:1 Казахстан (футзал) ЧЕ(
- 08.02.2014 Италия (футзал) 3:1 Россия (футзал) ЧЕ(
- 06.02.2014 Россия (футзал) 4:3 Испания (футзал) ЧЕ(
- 03.02.2014 Россия (футзал) 6:0 Румыния (футзал) ЧЕ(
- 01.02.2014 Португалия (футзал) 4:4 Россия (футзал) ЧЕ(
- 28.01.2014 Россия (футзал) 7:1 Голландия (футзал) ЧЕ(
- 14.11.2012 Испания (футзал) 3:2 Россия (футзал) ЧМ
- 11.02.2012 Россия (футзал) 1:3 Испания (футзал) ЧЕ2
- 18.10.2008 Россия (футзал) 1:2 Италия (футзал) ЧМПФ
- 16.10.2008 Россия (футзал) 2:4 Бразилия (футзал) ЧМПФ
- 14.10.2008 Аргентина (футзал) 2:2 Россия (футзал) ЧМПФ
- 12.10.2008 Россия (футзал) 5:4 Парагвай (футзал) ЧМПФ
Польша (футзал) (последние 0 матчей: +0 =0 -0)
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Текстовая онлайн трансляция матча Россия (футзал) - Польша (футзал)До начала игры осталось 17 часов 40 минут, которая состоится 30.01.2018.
Новости матча
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M — 20:02
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