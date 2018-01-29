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Текстовая онлайн трансляция матча Россия (футзал) - Польша (футзал)

До начала игры осталось 17 часов 40 минут, которая состоится 30.01.2018.
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  • M — 20:02

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