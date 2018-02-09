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Челси
 
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Халл Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Халл Сити

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 29 минут, которая состоится 16.02.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Халл Сити
Челси
95.5% (84)
Ничья:
2.3% (2)
Халл Сити
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
40.9% (36)
Челси:
17% (15)
Челси:
15.9% (14)
Челси:
10.2% (9)
Челси:
3.4% (3)
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