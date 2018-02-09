Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Халл Сити

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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
Халл Сити (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 10.02.2018 Ноттингем Форест 0:2 Халл Сити Ч
- 03.02.2018 Престон Норт Энд 2:1 Халл Сити Ч
- 30.01.2018 Халл Сити 0:0 Лидс Ч
- 27.01.2018 Халл Сити 2:1 Ноттингем Форест К
- 20.01.2018 Сандерленд 1:0 Халл Сити Ч
- 13.01.2018 Халл Сити 0:0 Рединг Ч
- 06.01.2018 Блэкберн 0:1 Халл Сити К
- 01.01.2018 Болтон 1:0 Халл Сити Ч
- 30.12.2017 Халл Сити 2:2 Фулхэм Ч
- 26.12.2017 Халл Сити 0:0 Дерби Ч
- 23.12.2017 Лидс 1:0 Халл Сити Ч
- 16.12.2017 Кардифф Сити 1:0 Халл Сити Ч
- 09.12.2017 Халл Сити 3:2 Брентфорд Ч
- 02.12.2017 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити Ч
- 25.11.2017 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити Ч
- 21.11.2017 Миллуолл 0:0 Халл Сити Ч
- 18.11.2017 Халл Сити 2:2 Ипсвич Ч
- 04.11.2017 Шеффилд Юнайтед 4:1 Халл Сити Ч
- 31.10.2017 Халл Сити 1:3 Мидлсбро Ч
- 28.10.2017 Халл Сити 2:3 Ноттингем Форест Ч
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Халл Сити: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
- 22.01.2017 Челси 2:0 Халл Сити Премьер-лига
- 01.10.2016 Халл Сити 0:2 Челси Премьер-лига
- 22.03.2015 Халл Сити 2:3 Челси Премьер-лига
- 13.12.2014 Челси 2:0 Халл Сити Премьер-лига
- 11.01.2014 Халл Сити 0:2 Челси Премьер-лига
- 18.08.2013 Челси 2:0 Халл Сити Премьер-лига
- 02.02.2010 Халл Сити 1:1 Челси Премьер-лига
- 15.08.2009 Челси 2:1 Халл Сити Премьер-лига
- 07.02.2009 Челси 0:0 Халл Сити Премьер-лига
- 29.10.2008 Халл Сити 0:3 Челси Премьер-лига
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Халл СитиДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 29 минут, которая состоится 16.02.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Халл Сити
Челси
95.5% (84)
Ничья:
2.3% (2)
Халл Сити
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
40.9% (36)
3:0 Челси:
17% (15)
3:1 Челси:
15.9% (14)
2:1 Челси:
10.2% (9)
4:0 Челси:
3.4% (3)
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