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Стадион:
Рочдейл
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Рочдейл - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 22 часа 11 минут, которая состоится 18.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Рочдейл - Тоттенхэм
Рочдейл
2.2% (2)
Ничья:
3.4% (3)
Тоттенхэм
94.4% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
30.3% (27)
Тоттенхэм:
28.1% (25)
Тоттенхэм:
16.9% (15)
Тоттенхэм:
6.7% (6)
Тоттенхэм:
6.7% (6)
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