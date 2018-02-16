Текстовая онлайн трансляция матча Рочдейл - Тоттенхэм

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Стадион: Spotland
Предыдущие игры
Рочдейл (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 13.02.2018 Бристоль Роверс 3:2 Рочдейл ПЛ
- 06.02.2018 Рочдейл 1:0 Миллуолл К
- 03.02.2018 Нортгемптон 0:1 Рочдейл ПЛ
- 27.01.2018 Миллуолл 2:2 Рочдейл К
- 13.01.2018 Джиллингем 2:1 Рочдейл ПЛ
- 09.01.2018 Рочдейл 0:1 Линкольн Сити ТА
- 06.01.2018 Донкастер 0:1 Рочдейл К
- 01.01.2018 Рочдейл 1:2 Блэкпул ПЛ
- 29.12.2017 Донкастер 2:0 Рочдейл ПЛ
- 26.12.2017 Блэкберн 2:0 Рочдейл ПЛ
- 23.12.2017 Рочдейл 1:1 Уолсолл ПЛ
- 16.12.2017 Рочдейл 0:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 09.12.2017 Брэдфорд Сити 4:3 Рочдейл ПЛ
- 04.12.2017 Слауг 0:4 Рочдейл К
- 28.11.2017 Рочдейл 1:1 Донкастер ТА
- 25.11.2017 Рочдейл 2:0 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 21.11.2017 Чарльтон 2:1 Рочдейл ПЛ
- 18.11.2017 Олдхэм Атлетик 3:1 Рочдейл ПЛ
- 07.11.2017 Рочдейл 1:1 Блэкберн ТФЛС
- 04.11.2017 Рочдейл 4:0 Бромли К
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Рочдейл - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 22 часа 11 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Рочдейл - Тоттенхэм
Рочдейл
2.2% (2)
Ничья:
3.4% (3)
Тоттенхэм
94.4% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Тоттенхэм:
30.3% (27)
0:2 Тоттенхэм:
28.1% (25)
1:2 Тоттенхэм:
16.9% (15)
1:3 Тоттенхэм:
6.7% (6)
0:1 Тоттенхэм:
6.7% (6)
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