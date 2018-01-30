Текстовая онлайн трансляция матча Закрытие трансферного окна - онлайн

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Закрытие трансферного окна (последние 12 матчей: +6 =6 -0)
- 31.01.2017 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Т
- 31.08.2016 Закрытие трансферного окна 20:16 последний день Т
- 26.02.2016 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Т
- 01.02.2016 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Т
- 31.01.2016 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Т
- 30.01.2016 Закрытие трансферного окна 2:1 онлайн Т
- 31.08.2015 Закрытие трансферного окна 0:0 последний день Т
- 01.09.2014 Закрытие трансферного окна 0:0 последний день Т
- 27.02.2014 Закрытие трансферного окна 1:0 последний день Т
- 31.01.2014 Закрытие трансферного окна 3:2 последний день Т
- 02.09.2013 Закрытие трансферного окна 3:1 последний день Т
- 31.01.2013 Закрытие трансферного окна 5:4 последний день Т
онлайн (последние 20 матчей: +0 =20 -0)
- 30.08.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 25.08.2017 Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн ЖЛЕ
- 24.08.2017 Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн ЖЛЧ
- 21.04.2017 Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн ЖЛЕ
- 21.04.2017 Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн ЖЛЧ
- 17.03.2017 Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн ЖЛЕ
- 17.03.2017 Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн ЖЛЧ
- 24.02.2017 Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн ЖЛЕ
- 31.01.2017 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Т
- 30.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 27.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 26.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 25.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 24.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 23.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 20.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 19.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 18.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 17.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
- 16.01.2017 Футбольные трансферы 0:0 онлайн Т
Последние игры между собой
Закрытие трансферного окна: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
онлайн: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
- 31.01.2017 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Трансферы
- 26.02.2016 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Трансферы
- 01.02.2016 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Трансферы
- 31.01.2016 Закрытие трансферного окна 0:0 онлайн Трансферы
- 30.01.2016 Закрытие трансферного окна 2:1 онлайн Трансферы
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Текстовая онлайн трансляция матча Закрытие трансферного окна - онлайнДо начала игры осталось 1 час 54 минуты, которая состоится 31.01.2018.
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