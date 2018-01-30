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Закрытие трансферного окна
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Закрытие трансферного окна - онлайн

До начала игры осталось 1 час 54 минуты, которая состоится 31.01.2018.

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