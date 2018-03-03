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Стадион: БМО Филд
0:2
Конец матча
24' Желтая карточкаCristian Martinez VIII
0:1
44' ГолФредерико Хигайн
0:2
46' ГолЗарде Гьяси
|
44'
0:1
46'
0:2
Состав команд
23
Мавинга
Крис
Торонто 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 2 Морроу Джастин Защитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 14 Jay Chapman Нападающий
- Главный тренер: Вэнни Грег
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 26 Luis Argudo
- 20 Eduardo Sosa
- 30 Logan Ketterer
- 21 Alex Crognale
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Коламбус Крю: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто МЛС
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю МЛС
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто МЛС
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто МЛС
- 01.08.2016 Торонто 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 14.07.2016 Коламбус Крю 1:1 Торонто МЛС
- 22.05.2016 Торонто 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 17.10.2015 Торонто 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 26.07.2015 Коламбус Крю 3:3 Торонто МЛС
- 15.03.2015 Коламбус Крю 2:0 Торонто МЛС
- 10.08.2014 Коламбус Крю 2:3 Торонто МЛС
- 01.06.2014 Торонто 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 06.04.2014 Коламбус Крю 0:2 Торонто МЛС
- 19.02.2014 Коламбус Крю 3:1 Торонто Товарищеские матчи. Сборные
- 18.08.2013 Коламбус Крю 2:0 Торонто МЛС
- 27.07.2013 Торонто 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 19.05.2013 Торонто 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 29.10.2012 Коламбус Крю 2:1 Торонто МЛС
- 23.08.2012 Коламбус Крю 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Орландо Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Коламбус Крю делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
79'
Торонто делает замену. Акече Агер уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
77'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
71'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
53'
Торонто делает замену. Васкес Виктор II уходит с поля, а Ауро Альваро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн бьет в цель!
38'
Морроу Джастин получил желтую карточку от судьи
24'
Christian Martinez получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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