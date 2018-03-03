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Стадион:
Торонто
0:2
Конец матча
Коламбус Крю
0'
24' Желтая карточка
Cristian Martinez VIII
0:1
44' Гол
Фредерико Хигайн
0:2
46' Гол
Зарде Гьяси
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Коламбус Крю делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
79'
Торонто делает замену. Акече Агер уходит с поля, а Хаслер Николас выходит на его замену.
77'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
71'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
53'
Торонто делает замену. Васкес Виктор II уходит с поля, а Ауро Альваро выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Морроу Джастин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Christian Martinez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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