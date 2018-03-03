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Стадион: ББВА Компасс
4:0
Конец матча
1:0
5' ГолAndrew Wenger
2:0
24' ГолСендерос Филипп
3:0
27' ГолMauro Manotas
32' Желтая карточкаПирес Леандро
34' Желтая карточкаМаккэн Крис
4:0
45' ГолСерен Дарвин
45' Желтая карточкаJulian Gressel
61' Желтая карточкаChris Seitz
|
5'
1:0
24'
2:0
27'
3:0
32'
34'
45'
4:0
45'
61'
Состав команд
18
Chris
Seitz
17
Элис
Альберт
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 11 Andrew Wenger Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Joe Willis Вратарь
- 15 Dylan Remick Защитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Атланта Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 4 Greg Garza Защитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 16 Маккэн Крис Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 14 Зиззо Сальваторе Полузащитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 30 Andrew Carleton
- 19 Brandon Vazquez
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 29.06.2017 Майами 3:2 Атланта Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 21.05.2017 Атланта Юнайтед 4:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Орландо Сити
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Даллас
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
73'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Brandon Vazquez выходит на его замену.
68'
Хьюстон Динамо делает замену. Andrew Wenger уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
61'
Крис Зейтц получил желтую карточку от судьи
61'
Атланта Юнайтед делает замену. Нэйджби Дарлингтон уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Julian Gressel получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Серен Дарвин бьет в цель!
40'
Атланта Юнайтед делает замену. Пирес Леандро уходит с поля, а Паркхёрст Майкл выходит на его замену.
34'
Маккэн Крис получил желтую карточку от судьи
32'
Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
15'
Хьюстон Динамо делает замену. Давид Кабесас Нуньес уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
5'
Г О О О О Л - Andrew Wenger бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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