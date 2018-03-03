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Стадион:
Хьюстон Динамо
4:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
5' Гол
Andrew Wenger
2:0
24' Гол
Сендерос Филипп
3:0
27' Гол
Mauro Manotas
32' Желтая карточка
Пирес Леандро
34' Желтая карточка
Маккэн Крис
4:0
45' Гол
Серен Дарвин
45' Желтая карточка
Julian Gressel
61' Желтая карточка
Chris Seitz
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
73'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Brandon Vazquez выходит на его замену.
68'
Хьюстон Динамо делает замену. Andrew Wenger уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Крис Зейтц получил желтую карточку от судьи
61'
Атланта Юнайтед делает замену. Нэйджби Дарлингтон уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Julian Gressel получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Серен Дарвин бьет в цель!
40'
Атланта Юнайтед делает замену. Пирес Леандро уходит с поля, а Паркхёрст Майкл выходит на его замену.
Желтая карточка
34'
Маккэн Крис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Сендерос Филипп бьет в цель!
15'
Хьюстон Динамо делает замену. Давид Кабесас Нуньес уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Andrew Wenger бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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