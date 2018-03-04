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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тойота
1:1
Конец матча
0:1
26' ГолПлата Жоао
64' Желтая карточкаJacori Hayes
77' Желтая карточкаMichael Barrios
1:1
86' Гол в свои воротаСильва Марсело
|
26'
0:1
64'
68'
77'
86'
1:1
Состав команд
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
10
Диас
Мауро
18
Римандо
Ник
26
Бэрри
Шон
15
Глэд
Джастин
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
Даллас 4-2-3-1
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 22 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 32 Kris Reaves
- 30 Kyle Zobeck
- Главный тренер: Oscar Pareja
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 26 Бэрри Шон Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 25 Акоста Данило Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
Последние игры между собой
Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС
- 25.09.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС
- 21.08.2016 Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС
- 26.06.2016 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.10.2015 Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС
- 30.08.2015 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.09.2014 Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС
- 23.08.2014 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 25.05.2014 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС
- 06.10.2013 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС
- 14.07.2013 Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 24.03.2013 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.08.2012 Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС
- 27.05.2012 Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС
- 26.04.2012 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 10.07.2011 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас МЛС
- 23.05.2011 Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.11.2010 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС
- 31.10.2010 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Сильва Марсело уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
84'
Реал Солт-Лейк делает замену. Саварино Джефферсон уходит с поля, а Хорст Дэвид выходит на его замену.
79'
Даллас Burn делает замену. Reggie Cannon уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
78'
Реал Солт-Лейк делает замену. Крейлах Дамир уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
77'
Michael Barrios получил желтую карточку от судьи
77'
Реал Солт-Лейк делает замену. Филлипс Демар уходит с поля, а Акоста Данило выходит на его замену.
68'
Даллас Burn делает замену. Диас Мауро уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
64'
Jacori Hayes получил желтую карточку от судьи
63'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Кристиан Колман выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Плата Жоао бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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