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Стадион:
Даллас
1:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
26' Гол
Плата Жоао
64' Желтая карточка
Jacori Hayes
77' Желтая карточка
Michael Barrios
1:1
86' Гол в свои ворота
Сильва Марсело
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Сильва Марсело уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
84'
Реал Солт-Лейк делает замену. Саварино Джефферсон уходит с поля, а Хорст Дэвид выходит на его замену.
79'
Даллас Burn делает замену. Reggie Cannon уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
78'
Реал Солт-Лейк делает замену. Крейлах Дамир уходит с поля, а Сандей Стивен выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Michael Barrios получил желтую карточку от судьи

77'
Реал Солт-Лейк делает замену. Филлипс Демар уходит с поля, а Акоста Данило выходит на его замену.
68'
Даллас Burn делает замену. Диас Мауро уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Jacori Hayes получил желтую карточку от судьи
63'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Кристиан Колман выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Плата Жоао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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