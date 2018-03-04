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Стадион: Avaya Stadium
3:2
Конец матча
25' Желтая карточкаМирз Тайрон
1:0
27' ГолХюсен Дэнни
2:0
28' ГолКазаишвили Валерий
3:0
59' ГолХюсен Дэнни
71' Желтая карточкаJames Ockford
3:1
82' ГолKevin Molino
3:2
85' ГолKevin Molino
|
25'
27'
1:0
28'
2:0
59'
3:0
71'
82'
3:1
85'
3:2
Состав команд
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
28
Matt
Lampson
12
Николсон
Сэм
13
Ethan
Finlay
18
Kevin
Molino
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Эйлаш Фатей Защитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 14 Jackson Yueill
- 12 Matt Bersano
- 15 James Ockford
- Главный тренер: Mikael Stahre
Миннесота Юнайтед 4-4-2
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 4 Мирз Тайрон Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 12 Николсон Сэм Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 18 Kevin Molino Нападающий
- 9 Abu Danladi Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 14 Brent Kallman Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II
- 2 Carter Manley
- 10 Miguel Ibarra I
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Эйлаш Фатей выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Kevin Molino бьет в цель!
82'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эрикссон Магнус I уходит с поля, а Tommy Thompson выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Kevin Molino бьет в цель!
79'
Миннесота Старс делает замену. Ибсон уходит с поля, а Коллен Уорнер выходит на его замену.
75'
Миннесота Старс делает замену. Ethan Finlay уходит с поля, а Miguel Ibarra выходит на его замену.
71'
James Ockford получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
54'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Yeferson Quintana уходит с поля, а James Ockford выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
28'
Г О О О О Л - Казаишвили Валерий бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
25'
Мирз Тайрон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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