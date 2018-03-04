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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
25' Желтая карточка
Мирз Тайрон
1:0
27' Гол
Хюсен Дэнни
2:0
28' Гол
Казаишвили Валерий
3:0
59' Гол
Хюсен Дэнни
71' Желтая карточка
James Ockford
3:1
82' Гол
Kevin Molino
3:2
85' Гол
Kevin Molino
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Эйлаш Фатей выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Kevin Molino бьет в цель!
82'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эрикссон Магнус I уходит с поля, а Tommy Thompson выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Kevin Molino бьет в цель!
79'
Миннесота Старс делает замену. Ибсон уходит с поля, а Коллен Уорнер выходит на его замену.

75'
Миннесота Старс делает замену. Ethan Finlay уходит с поля, а Miguel Ibarra выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
James Ockford получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
54'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Yeferson Quintana уходит с поля, а James Ockford выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Казаишвили Валерий бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Мирз Тайрон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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