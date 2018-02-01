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Предыдущие игры
Россия (легенды) (последние 13 матчей: +13 =0 -0)
- 14.02.2016 Франция (легенды) 9:15 Россия (легенды) КЛ
- 13.02.2016 Германия (легенды) 3:10 Россия (легенды) КЛ
- 13.02.2016 Россия (легенды) 10:2 Сборная звёзд (легенды) КЛ
- 02.03.2014 Россия (легенды) 9:6 Португалия (легенды) КЛ
- 01.03.2014 Италия (легенды) 2:7 Россия (легенды) КЛ
- 01.03.2014 Россия (легенды) 11:6 Голландия (легенды) КЛ
- 10.02.2013 Россия (легенды) 9:6 Украина (легенды) КЛ
- 09.02.2013 Германия (легенды) 1:12 Россия (легенды) КЛ
- 09.02.2013 Россия (легенды) 7:4 Голландия (легенды) КЛ
- 12.02.2012 Россия (легенды) 6:2 Украина (легенды) КЛ
- 30.01.2011 Россия (легенды) 13:4 Голландия (легенды) КЛ
- 29.01.2011 Россия (легенды) 6:4 Португалия (легенды) КЛ
- 29.01.2011 Россия (легенды) 13:5 Италия (легенды) КЛ
Последние игры между собой
Россия (легенды): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сборная звёзд (легенды): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.02.2016 Россия (легенды) 10:2 Сборная звёзд (легенды) Кубок Легенд
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Текстовая онлайн трансляция матча Россия (легенды) - Сборная звёзд (легенды)До начала игры осталось 1 день 6 часов 42 минуты, которая состоится 03.02.2018.
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