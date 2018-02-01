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Россия (легенды)
 
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Сборная звёзд (легенды)
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Текстовая онлайн трансляция матча Россия (легенды) - Сборная звёзд (легенды)

До начала игры осталось 1 день 6 часов 42 минуты, которая состоится 03.02.2018.

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