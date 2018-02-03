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Предыдущие игры
Италия (легенды) (последние 8 матчей: +2 =0 -6)
- 03.02.2018 Сборная звёзд (легенды) 6:3 Италия (легенды) КЛ
- 03.02.2018 Италия (легенды) 5:8 Россия (легенды) КЛ
- 14.02.2016 Италия (легенды) 9:8 Германия (легенды) КЛ
- 13.02.2016 Италия (легенды) 6:10 Франция (легенды) КЛ
- 13.02.2016 Португалия (легенды) 7:4 Италия (легенды) КЛ
- 02.03.2014 Италия (легенды) 6:5 Украина (легенды) КЛ
- 01.03.2014 Италия (легенды) 2:7 Россия (легенды) КЛ
- 29.01.2011 Россия (легенды) 13:5 Италия (легенды) КЛ
Франция (легенды) (последние 5 матчей: +2 =0 -3)
- 03.02.2018 Германия (легенды) 16:6 Франция (легенды) КЛ
- 03.02.2018 Франция (легенды) 5:7 Португалия (легенды) КЛ
- 14.02.2016 Франция (легенды) 9:15 Россия (легенды) КЛ
- 13.02.2016 Франция (легенды) 7:4 Португалия (легенды) КЛ
- 13.02.2016 Италия (легенды) 6:10 Франция (легенды) КЛ
Последние игры между собой
Италия (легенды): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция (легенды): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.02.2016 Италия (легенды) 6:10 Франция (легенды) Кубок Легенд
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (легенды)
|2
|2
|0
|0
|15 - 10
|6
|2.
|Сборная звёзд (легенды)
|2
|1
|0
|1
|11 - 10
|3
|3.
|Италия (легенды)
|2
|0
|0
|2
|8 - 14
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (легенды)
|2
|2
|0
|0
|13 - 9
|6
|2.
|Германия (легенды)
|2
|1
|0
|1
|20 - 12
|3
|3.
|Франция (легенды)
|2
|0
|0
|2
|11 - 23
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия (легенды) - Франция (легенды)До начала игры осталось 8 часов 26 минут, которая состоится 04.02.2018.
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