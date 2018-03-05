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Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
11' Гол
Diego Rossi
69' Желтая карточка
Фейлхабер Бенни
79' Желтая карточка
Альфаро Тони
83' Вторая желтая карточка
Альфаро Тони
90' Желтая карточка
Толо Нуху
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Nouhou Tolo получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Los Angeles FC делает замену. Diego Rossi уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
83'
Альфаро Тони получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Los Angeles FC делает замену. Уренья Марко уходит с поля, а Tristan Blackmon выходит на его замену.
80'
Сиэтл Саундерс делает замену. Делем Жорди уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.

Желтая карточка
79'
Альфаро Тони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Фейлхабер Бенни получил желтую карточку от судьи
64'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Торрес Роман уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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