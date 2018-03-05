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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:1
Конец матча
0:1
11' ГолDiego Rossi
69' Желтая карточкаФейлхабер Бенни
79' Желтая карточкаАльфаро Тони
83' Вторая желтая карточкаАльфаро Тони
90' Желтая карточкаТоло Нуху
|
11'
0:1
69'
79'
83'
90'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
21
Делем
Жорди
15
Альфаро
Тони
29
Торрес
Роман
23
Henry
Wingo
19
Шипп
Харри
17
Брюин
Уилл
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
21
Уренья
Марко
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 21 Делем Жорди Защитник
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 23 Henry Wingo Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- 16 Alex Roldan
- 70 Handwalla Bwana
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 4 Омар Габер Защитник
- 19 James Murphy III
- 50 Rodrigo Pacheco
- 24 Charlie Lyon
- 27 Tristan Blackmon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
Лос-Анджелес (последние 0 матчей: +0 =0 -0)
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монреаль Импакт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Nouhou Tolo получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Los Angeles FC делает замену. Diego Rossi уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
83'
Альфаро Тони получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Los Angeles FC делает замену. Уренья Марко уходит с поля, а Tristan Blackmon выходит на его замену.
80'
Сиэтл Саундерс делает замену. Делем Жорди уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
79'
Альфаро Тони получил желтую карточку от судьи
69'
Фейлхабер Бенни получил желтую карточку от судьи
64'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Торрес Роман уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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