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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Би-Си Плэйс
2:1
Конец матча
11' Желтая карточкаЭфрайн Хуарес
32' Желтая карточкаКабрера Виктор
37' Желтая карточкаУостон Кендаль
1:0
64' ГолKei Ansu Kamara
2:0
71' ГолДэвис Альфонсо
2:1
82' ГолМанкосу Маттео
90' Желтая карточкаМанкосу Маттео
|
11'
32'
37'
64'
1:0
71'
2:0
82'
2:1
90'
Состав команд
22
Маунд
Аарон
29
Рейна
Йорди
1
Буш
Ивен
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
Ванкувер Уайткэпс 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 18 Jose Aja Защитник
- 7 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Монреаль Импакт 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Duvall Защитник
- 33 Донадель Марко Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- 41 James Pantemis
- 7 Одуро Доминик
- 17 David Choiniere
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 07.03.2016 Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС
- 04.06.2015 Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 26.06.2014 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 21.09.2013 Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 25.09.2010 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U.S.L
- 29.07.2010 Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U.S.L
- 01.07.2010 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U.S.L
- 14.09.2008 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U.S.L
- 19.05.2008 Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U.S.L
- 13.04.2008 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U.S.L
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монреаль Импакт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Манкосу Маттео получил желтую карточку от судьи
89'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Кей Камара уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Манкосу Маттео бьет в цель!
81'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Дэвис Альфонсо уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
78'
Монреаль Импакт делает замену. Райтала Юкка уходит с поля, а David Choiniere выходит на его замену.
75'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Рейна Йорди уходит с поля, а Фелипе Мартинс выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Дэвис Альфонсо бьет в цель!
70'
Монреаль Импакт делает замену. Raheem Edwards уходит с поля, а Jeisson Vargas выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи
32'
Кабрера Виктор получил желтую карточку от судьи
11'
Эфрайн Хуарес получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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