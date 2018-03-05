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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
11' Желтая карточка
Эфрайн Хуарес
32' Желтая карточка
Кабрера Виктор
37' Желтая карточка
Уостон Кендаль
1:0
64' Гол
Kei Ansu Kamara
2:0
71' Гол
Дэвис Альфонсо
2:1
82' Гол
Манкосу Маттео
90' Желтая карточка
Манкосу Маттео
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Манкосу Маттео получил желтую карточку от судьи
89'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Кей Камара уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Манкосу Маттео бьет в цель!
81'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Дэвис Альфонсо уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
78'
Монреаль Импакт делает замену. Райтала Юкка уходит с поля, а David Choiniere выходит на его замену.

75'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Рейна Йорди уходит с поля, а Фелипе Мартинс выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Дэвис Альфонсо бьет в цель!
70'
Монреаль Импакт делает замену. Raheem Edwards уходит с поля, а Jeisson Vargas выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Кабрера Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Эфрайн Хуарес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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