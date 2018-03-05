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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стубхуб Сентер
2:1
Конец матча
18' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
1:0
32' ГолКамара Ола
2:0
34' ГолАлессандрини Ромен
2:1
66' ГолБланко Себастьян
86' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
89' Желтая карточкаСиани Мишель
|
32'
1:0
34'
2:0
66'
2:1
86'
89'
Состав команд
28
Сиани
Мишель
11
Камара
Ола
32
Marco
Farfan
11
Поло Энди
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 4 David Romney Защитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 5 Стирс Дэниэл
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 24 Риджуэлл Лайам Защитник
- 32 Marco Farfan Защитник
- 20 Гузман Давид II Полузащитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 13 Lawrence Olum Защитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- 43 Kendall Mcintosh
- 18 Julio Cascante
- 14 Andres Flores II
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Портленд Тимберс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.03.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Портленд Тимберс МЛС
- 23.07.2016 Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 30.06.2016 Портленд Тимберс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 11.04.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 19.10.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Портленд Тимберс МЛС
- 25.06.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Портленд Тимберс МЛС
- 16.03.2015 Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 02.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 05.07.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 11.05.2014 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.09.2013 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.07.2013 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 20.06.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 15.07.2012 Портленд Тимберс 3:5 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.06.2012 Портленд Тимберс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 04.08.2011 Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.04.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Портленд Тимберс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Коламбус Крю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Монреаль Импакт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Сиани Мишель получил желтую карточку от судьи
86'
Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
84'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Andres Flores выходит на его замену.
82'
Л-А Гэлакси делает замену. Emmanuel Boateng уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
72'
Л-А Гэлакси делает замену. Дос Сантос Хонатан уходит с поля, а Ллетгет Себастьян выходит на его замену.
72'
Портленд Тимберс делает замену. Поло Энди уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
61'
Портленд Тимберс делает замену. Пауэлл Алвас уходит с поля, а Zarek Valentin выходит на его замену.
61'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Алессандрини Ромен бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
18'
Алессандрини Ромен получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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