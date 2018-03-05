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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
18' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
1:0
32' Гол
Камара Ола
2:0
34' Гол
Алессандрини Ромен
2:1
66' Гол
Бланко Себастьян
86' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
89' Желтая карточка
Сиани Мишель
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Сиани Мишель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
84'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Andres Flores выходит на его замену.
82'
Л-А Гэлакси делает замену. Emmanuel Boateng уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
72'
Л-А Гэлакси делает замену. Дос Сантос Хонатан уходит с поля, а Ллетгет Себастьян выходит на его замену.

72'
Портленд Тимберс делает замену. Поло Энди уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Бланко Себастьян бьет в цель!
61'
Портленд Тимберс делает замену. Пауэлл Алвас уходит с поля, а Zarek Valentin выходит на его замену.
61'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Алессандрини Ромен бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Алессандрини Ромен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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