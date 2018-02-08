Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Локомотив Москва

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Ференцварош (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 09.12.2017 Вашаш 0:2 Ференцварош ВПД
- 02.12.2017 Ференцварош 3:1 Видеотон ВПД
- 25.11.2017 Халадаш 2:1 Ференцварош ВПД
- 18.11.2017 Пакш 0:2 Ференцварош ВПД
- 04.11.2017 Ференцварош 2:1 Дебрецен ВПД
- 28.10.2017 Мезоковезд 0:1 Ференцварош ВПД
- 21.10.2017 Ференцварош 1:0 Уйпешт ВПД
- 14.10.2017 Пушкаш-Академия 1:1 Ференцварош ВПД
- 30.09.2017 Балмазуйварош 2:3 Ференцварош ВПД
- 23.09.2017 Ференцварош 2:0 Диошдьёр ВПД
- 16.09.2017 Гонвед 1:3 Ференцварош ВПД
- 09.09.2017 Ференцварош 5:2 Вашаш ВПД
- 27.08.2017 Видеотон 3:1 Ференцварош ВПД
- 17.08.2017 Ференцварош 2:0 Халадаш ВПД
- 12.08.2017 Ференцварош 1:1 Пакш ВПД
- 06.08.2017 Дебрецен 0:0 Ференцварош ВПД
- 30.07.2017 Ференцварош 5:0 Мезоковезд ВПД
- 23.07.2017 Уйпешт 2:2 Ференцварош ВПД
- 20.07.2017 Митьюлланд 3:1 Ференцварош ЛЕ
- 16.07.2017 Ференцварош 1:1 Пушкаш-Академия ВПД
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 02.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Осиек ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 07.12.2017 Фастав Злин 0:2 Локомотив Москва ЛЕ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.11.2017 Локомотив Москва 1:2 Шериф ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 19.10.2017 Шериф 1:1 Локомотив Москва ЛЕ
- 15.10.2017 Уфа 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 28.09.2017 Локомотив Москва 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
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Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Локомотив МоскваДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 3 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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