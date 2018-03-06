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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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6:3
Конец матча
0:1
10' ГолCheng Zhang
1:1
25' ГолКим Шин-Вук
2:1
42' ГолGyo-Won Han
3:1
57' ГолRicardo Lopes
4:1
61' ГолКим Шин-Вук
5:1
65' ГолКим Шин-Вук
6:1
73' ГолBo-Kyung Choi
6:2
80' ГолСюйжи Чжао
6:3
90' ПенальтиПато Алешандре
|
10'
0:1
25'
1:1
42'
2:1
57'
3:1
61'
4:1
65'
5:1
68'
70'
73'
6:1
75'
80'
6:2
90'
6:3
Состав команд
2
Ли
Ён
22
Чжин-Су
Ким
14
Seung-Ki
Lee
17
Ли
Чжэ-Сон
18
Cheng
Zhang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
39
Юнпо
Ван
Чонбук Моторс 4-4-2
- Основной состав
- 31 Bum-Keun Song Вратарь
- 2 Ли Ён Защитник
- 3 Ким Мин-Чжэ Защитник
- 6 Bo-Kyung Choi Защитник
- 22 Чжин-Су Ким Защитник
- 7 Gyo-Won Han Полузащитник
- 14 Seung-Ki Lee Полузащитник
- 4 Hyung-Min Shin Полузащитник
- 10 Ricardo Lopes Полузащитник
- 9 Ким Шин-Вук Нападающий
- 17 Ли Чжэ-Сон Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Byeong-Geun Hwang Вратарь
- 25 Чои Чул-Сун Защитник
- 20 Ли Дон Гук Нападающий
- 28 Joon-Ho Son
- 15 Jae-Sung Lee II
- 32 Adriano VII
- 11 Tiago VI
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 18 Cheng Zhang Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Полузащитник
- 10 Пато Алешандре Полузащитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Xiaolong Wang Полузащитник
- 16 Dalun Zheng Полузащитник
- 17 Yuanjie Su
- 9 Xu Yang I
- 26 Yi Liu
- 33 Jinzhao Chu
- 32 Qibin Sun
- Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Предыдущие игры
Чонбук Моторс (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 05.11.2017 Ульсан 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 29.10.2017 Чонбук Моторс 3:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 22.10.2017 Канвон 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 15.10.2017 Чонбук Моторс 0:0 Сеул KЛ1
- 08.10.2017 Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 01.10.2017 Сувон Блюуингз 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 24.09.2017 Чонбук Моторс 1:1 Тэгу KЛ1
- 20.09.2017 Чонбук Моторс 1:2 Санджу Сангму KЛ1
- 17.09.2017 Пхохан 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 10.09.2017 Чонбук Моторс 4:3 Канвон KЛ1
- 19.08.2017 Чонбук Моторс 3:1 Кванджу KЛ1
- 12.08.2017 Чуннам 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 06.08.2017 Чонбук Моторс 0:1 Ульсан KЛ1
- 02.08.2017 Инчхон Юнайтед 1:3 Чонбук Моторс KЛ1
- 23.07.2017 Сеул 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 19.07.2017 Чонбук Моторс 3:1 Кванджу KЛ1
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 20.08.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 29.07.2017 Яньбянь 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|3
|3
|0
|0
|15 - 5
|9
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|3.
|Касива Рейсол
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Китчи
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает с точки!
80'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Модест Антони уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Сюйжи Чжао бьет в цель!
75'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Кэ Сунь уходит с поля, а Ванг Ксяолонг выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Bo-Kyung Choi бьет в цель!
70'
Чонбук Моторс делает замену. Ли Ён уходит с поля, а Чои Чул-Сун выходит на его замену.
68'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Dalun Zheng выходит на его замену.
66'
Чонбук Моторс делает замену. Ким Шин-Вук уходит с поля, а Adriano VII выходит на его замену.
65'
61'
58'
Чонбук Моторс делает замену. Ricardo Lopes уходит с поля, а Ли Дон Гук выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Ricardo Lopes бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Gyo-Won Han бьет в цель!
25'
10'
Г О О О О Л - Cheng Zhang бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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