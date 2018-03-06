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  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа E
Чонбук Моторс
6:3
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
0:1
10' Гол
Cheng Zhang
1:1
25' Гол
Ким Шин-Вук
2:1
42' Гол
Gyo-Won Han
3:1
57' Гол
Ricardo Lopes
4:1
61' Гол
Ким Шин-Вук
5:1
65' Гол
Ким Шин-Вук
6:1
73' Гол
Bo-Kyung Choi
6:2
80' Гол
Сюйжи Чжао
6:3
90' Пенальти
Пато Алешандре
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает с точки!
80'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Модест Антони уходит с поля, а Янг Ксу выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Сюйжи Чжао бьет в цель!
75'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Кэ Сунь уходит с поля, а Ванг Ксяолонг выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Bo-Kyung Choi бьет в цель!

70'
Чонбук Моторс делает замену. Ли Ён уходит с поля, а Чои Чул-Сун выходит на его замену.
68'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Юнпо Ван уходит с поля, а Dalun Zheng выходит на его замену.
66'
Чонбук Моторс делает замену. Ким Шин-Вук уходит с поля, а Adriano VII выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
58'
Чонбук Моторс делает замену. Ricardo Lopes уходит с поля, а Ли Дон Гук выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ricardo Lopes бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Gyo-Won Han бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Cheng Zhang бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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