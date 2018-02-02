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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 06.03.2018.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Реал Мадрид
ПСЖ
72.9% (35)
Ничья:
6.3% (3)
Реал Мадрид
20.8% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
47.9% (23)
ПСЖ:
12.5% (6)
Реал Мадрид:
8.3% (4)
Реал Мадрид:
6.3% (3)
ПСЖ:
6.3% (3)
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