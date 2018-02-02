Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал Мадрид

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ПСЖ (последние 20 матчей: +18 =0 -2)
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ Лига чемпионов
- 28.07.2016 Реал Мадрид 1:3 ПСЖ Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 03.11.2015 Реал Мадрид 1:0 ПСЖ Лига чемпионов
- 21.10.2015 ПСЖ 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 02.01.2014 Реал Мадрид 1:0 ПСЖ Товарищеские матчи. Сборные
- 27.07.2013 ПСЖ 0:1 Реал Мадрид Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 06.03.2018.
Новости матча
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Агуэро: "Реал" пройдёт "ПСЖ" — 14:42
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Прогнозы на матч ПСЖ - Реал Мадрид
ПСЖ
72.9% (35)
Ничья:
6.3% (3)
Реал Мадрид
20.8% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ПСЖ:
47.9% (23)
2:0 ПСЖ:
12.5% (6)
1:2 Реал Мадрид:
8.3% (4)
0:1 Реал Мадрид:
6.3% (3)
3:1 ПСЖ:
6.3% (3)
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