Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Порту

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 21.02.2018 Эшторил 1:3 Порту ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ПортуДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 55 минут, которая состоится 06.03.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Порту
Ливерпуль
89.1% (41)
Ничья:
6.5% (3)
Порту
4.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
28.3% (13)
2:1 Ливерпуль:
21.7% (10)
3:1 Ливерпуль:
19.6% (9)
3:0 Ливерпуль:
6.5% (3)
1:0 Ливерпуль:
6.5% (3)
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