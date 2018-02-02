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Стадион:
Ливерпуль
 
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Порту
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Порту

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 55 минут, которая состоится 06.03.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Порту
Ливерпуль
89.1% (41)
Ничья:
6.5% (3)
Порту
4.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
28.3% (13)
Ливерпуль:
21.7% (10)
Ливерпуль:
19.6% (9)
Ливерпуль:
6.5% (3)
Ливерпуль:
6.5% (3)
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