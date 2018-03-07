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Сидней
0:2
Конец матча
Касима Антлерс
0'
0:1
40' Гол
Дои Сёма
0:2
87' Гол
Уэда Наомиси
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Касима Антлерс делает замену. Накамура Ацутака уходит с поля, а Мисао Кенто выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Уэда Наомиси бьет в цель!
84'
Касима Антлерс делает замену. Дои Сёма уходит с поля, а Kazuma Yamaguchi выходит на его замену.
76'
Сидней делает замену. Кэрни Дэвид уходит с поля, а Калик Энтони выходит на его замену.
72'
Касима Антлерс делает замену. Takeshi Kanamori уходит с поля, а Koki Anzai выходит на его замену.

60'
Сидней делает замену. Саймон Мэтт уходит с поля, а Бобо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Дои Сёма бьет в цель!
24'
Сидней делает замену. Майкл Зулло уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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