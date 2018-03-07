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Шанхай СИПГ
2:2
Конец матча
Ульсан
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Ким Инсунг бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Оскар дос Сантос бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Виндбихлер Рихард бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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