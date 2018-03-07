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2:2
Конец матча
1:0
28' ГолЭлсинью
1:1
36' ГолБериша Бесарт
2:1
55' ГолKyohei Noborizato
2:2
90' ПенальтиДжордж Лерой
|
28'
1:0
36'
1:1
55'
2:1
90'
2:2
Предыдущие игры
Кавасаки Фронтале (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 02.03.2018 Кавасаки Фронтале 1:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 25.02.2018 Джубило Ивата 0:3 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 20.02.2018 Ульсан 2:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.02.2018 Кавасаки Фронтале 2:3 Серезо Осака С
- 02.12.2017 Кавасаки Фронтале 5:0 Омия Ардидзя ДЛ
- 29.11.2017 Урава Редс 0:1 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 18.11.2017 Кавасаки Фронтале 1:0 Гамба Осака ДЛ
- 04.11.2017 Серезо Осака 2:0 Кавасаки Фронтале КЛ
- 29.10.2017 Касива Рейсол 2:2 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 25.10.2017 Кавасаки Фронтале 0:1 Касива Рейсол К
- 21.10.2017 Санфречче Хиросима 0:3 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 14.10.2017 Кавасаки Фронтале 3:2 Вегальта Сендай ДЛ
- 08.10.2017 Кавасаки Фронтале 3:1 Вегальта Сендай КЛ
- 04.10.2017 Вегальта Сендай 3:2 Кавасаки Фронтале КЛ
- 30.09.2017 Кавасаки Фронтале 5:1 Серезо Осака ДЛ
- 23.09.2017 Виссел Кобе 0:0 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 20.09.2017 Кавасаки Фронтале 4:1 Симидзу С-Палс К
- 16.09.2017 Симидзу С-Палс 0:3 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 13.09.2017 Урава Редс 4:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ульсан
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|2
|1
|6 - 9
|2
|4.
|Кавасаки Фронтале
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Джордж Лерой из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
55'
Г О О О О Л - Кйохеи Ноборизато бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Элсинью бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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