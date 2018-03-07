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Кавасаки Фронтале
2:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
28' Гол
Элсинью
1:1
36' Гол
Бериша Бесарт
2:1
55' Гол
Kyohei Noborizato
2:2
90' Пенальти
Джордж Лерой
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Джордж Лерой из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Кйохеи Ноборизато бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Элсинью бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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