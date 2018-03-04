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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Ювентус
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ювентус
Тоттенхэм
50.6% (42)
Ничья:
32.5% (27)
Ювентус
16.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
33.7% (28)
Ничья:
26.5% (22)
Ювентус:
8.4% (7)
Тоттенхэм:
7.2% (6)
Тоттенхэм:
4.8% (4)
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