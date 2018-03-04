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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =3 -0)
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 19 минут, которая состоится 07.03.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ювентус
Тоттенхэм
50.6% (42)
Ничья:
32.5% (27)
Ювентус
16.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
33.7% (28)
1:1 Ничья:
26.5% (22)
1:2 Ювентус:
8.4% (7)
2:0 Тоттенхэм:
7.2% (6)
1:0 Тоттенхэм:
4.8% (4)
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