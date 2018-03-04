Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Базель

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Стадион: Этихад Стэдиум
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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
Базель (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Базель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - БазельДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 19 минут, которая состоится 07.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Базель
Манчестер Сити
92.8% (77)
Ничья:
2.4% (2)
Базель
4.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Манчестер Сити:
31.3% (26)
2:0 Манчестер Сити:
16.9% (14)
4:0 Манчестер Сити:
16.9% (14)
3:1 Манчестер Сити:
7.2% (6)
2:1 Манчестер Сити:
7.2% (6)
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