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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Базель
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Базель

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 19 минут, которая состоится 07.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Базель
Манчестер Сити
92.8% (77)
Ничья:
2.4% (2)
Базель
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
31.3% (26)
Манчестер Сити:
16.9% (14)
Манчестер Сити:
16.9% (14)
Манчестер Сити:
7.2% (6)
Манчестер Сити:
7.2% (6)
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