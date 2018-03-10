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Стадион:
Паниониос
2:2
Конец матча
Атромитос
0'
20' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
36' Желтая карточка
Рисванис Спирос
1:0
48' Гол
Спиридонович Срдан
2:0
59' Гол
Спиридонович Срдан
2:1
65' Гол
Konstantinos Kotsopoulos
89' Желтая карточка
Влачос Валентинос
2:2
90' Гол
Варда Амр
90' Желтая карточка
Варда Амр
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Варда Амр получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Влачос Валентинос получил желтую карточку от судьи
81'
Паниониос делает замену. Сарамантас Гиоргос уходит с поля, а Брахими Ясин выходит на его замену.
70'
Паниониос делает замену. Саввидис Кириакос уходит с поля, а Папагеоргиу Атанасиос выходит на его замену.

Описание гола
65'
Г О О О О Л - Konstantinos Kotsopoulos бьет в цель!
64'
Атромитос делает замену. Кивракидис Кириакос уходит с поля, а Сакик Эмануэль выходит на его замену.
60'
Паниониос делает замену. Дурмишай Фиорин уходит с поля, а Нильсен Билли выходит на его замену.
60'
Атромитос делает замену. Дауда Абиола уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
60'
Атромитос делает замену. Умбидес Хавьер уходит с поля, а Николя Дигини выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Спиридонович Срдан бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Спиридонович Срдан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Аристотел Карасалидис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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