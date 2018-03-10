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Стадион: Ниа Смирны
20' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
36' Желтая карточкаРисванис Спирос
1:0
48' ГолСпиридонович Срдан
2:0
59' ГолСпиридонович Срдан
2:1
65' ГолKonstantinos Kotsopoulos
89' Желтая карточкаВлачос Валентинос
2:2
90' ГолВарда Амр
90' Желтая карточкаВарда Амр
|
36'
48'
1:0
59'
2:0
65'
2:1
90'
2:2
90'
Состав команд
12
Котник
Матиц
29
Банана
Яя
15
Madson
10
Варда
Амр
27
Дауда
Абиола
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 21 Сиопис Манолис Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 10 Спиридонович Срдан Полузащитник
- 96 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 13 Гиоата Жером Защитник
- 9 Брахими Ясин Полузащитник
- 25 Angelos Piniotis Полузащитник
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Полузащитник
- 99 Нильсен Билли Полузащитник
- 17 Йесил Самед Нападающий
- Главный тренер: Григориу Михаил
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 17 Янниотис Андреас Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 6 Aristotle Karasalidis Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 10 Варда Амр Полузащитник
- 27 Дауда Абиола Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Pavlos Kyriakidis Защитник
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 29 Stefanos Stroungis
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 1 Nikola Mirkovic
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 03.02.2018 Лариса 0:0 Паниониос С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
- 09.01.2018 ОФИ 0:1 Паниониос К
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 21.12.2017 Паниониос 2:0 ОФИ К
- 18.12.2017 Левадиакос 2:1 Паниониос С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 30.11.2017 Панегиалиос 1:0 Паниониос К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос С
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 9
Атромитос: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 8
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига
- 02.04.2017 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 15.01.2017 Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига
- 17.04.2016 Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
- 19.12.2015 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 03.05.2015 Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига
- 21.12.2014 Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
- 09.03.2014 Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига
- 10.11.2013 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 11.03.2013 Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига
- 11.11.2012 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 03.03.2012 Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига
- 29.10.2011 Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига
- 06.03.2011 Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига
- 13.11.2010 Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига
- 07.02.2010 Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
- 05.10.2009 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 20.04.2008 Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига
- 06.01.2008 Атромитос 0:2 Паниониос Суперлига
Паниониос
Атромитос
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|2.
|ПАОК
|23
|16
|4
|3
|46 - 11
|52
|3.
|Олимпиакос
|23
|14
|5
|4
|46 - 22
|47
|4.
|Атромитос
|25
|12
|11
|2
|34 - 17
|47
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|25
|8
|10
|7
|24 - 21
|34
|6.
|Астерас
|0:0
|25
|8
|9
|8
|27 - 20
|33
|7.
|Паниониос
|25
|8
|9
|8
|27 - 24
|33
|8.
|Ксанти
|24
|8
|8
|8
|23 - 27
|32
|9.
|ПАС Янина
|24
|6
|12
|6
|27 - 27
|30
|10.
|Панаитоликос
|24
|7
|8
|9
|27 - 29
|29
|11.
|Левадиакос
|24
|7
|8
|9
|20 - 27
|29
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|24
|5
|8
|11
|16 - 30
|23
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|24
|2
|4
|18
|12 - 47
|10
Второй тайм
90'
Варда Амр получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
89'
Влачос Валентинос получил желтую карточку от судьи
81'
Паниониос делает замену. Сарамантас Гиоргос уходит с поля, а Брахими Ясин выходит на его замену.
70'
Паниониос делает замену. Саввидис Кириакос уходит с поля, а Папагеоргиу Атанасиос выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Konstantinos Kotsopoulos бьет в цель!
64'
Атромитос делает замену. Кивракидис Кириакос уходит с поля, а Сакик Эмануэль выходит на его замену.
60'
Паниониос делает замену. Дурмишай Фиорин уходит с поля, а Нильсен Билли выходит на его замену.
60'
Атромитос делает замену. Дауда Абиола уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
60'
Атромитос делает замену. Умбидес Хавьер уходит с поля, а Николя Дигини выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Спиридонович Срдан бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Спиридонович Срдан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
20'
Аристотел Карасалидис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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