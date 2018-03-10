- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Мэйпфре
3:2
Конец матча
1:0
12' ПенальтиФредерико Хигайн
2:0
15' ГолЗарде Гьяси
32' Желтая карточкаKen Krolicki
52' Желтая карточкаZack Steffen
2:1
59' ГолПиатти Игнасио
2:2
85' ГолRaheem Edwards
3:2
90' ПенальтиЗарде Гьяси
|
12'
1:0
15'
2:0
32'
52'
59'
2:1
85'
2:2
90'
3:2
Состав команд
23
Zack
Steffen
11
Зарде
Гьяси
1
Буш
Ивен
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 26 Luis Argudo
- 30 Logan Ketterer
- 21 Alex Crognale
- 20 Eduardo Sosa
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Монреаль Импакт 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 15 Фанни Род Защитник
- 18 Chris Duvall Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 33 Донадель Марко Полузащитник
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт МЛС
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю МЛС
- 19.06.2016 Коламбус Крю 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 08.05.2016 Коламбус Крю 4:4 Монреаль Импакт МЛС
- 09.04.2016 Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 09.11.2015 Коламбус Крю 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 02.11.2015 Монреаль Импакт 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 12.07.2015 Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 07.06.2015 Коламбус Крю 1:2 Монреаль Импакт МЛС
- 28.09.2014 Коламбус Крю 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 31.08.2014 Монреаль Импакт 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 20.07.2014 Коламбус Крю 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 14.09.2013 Монреаль Импакт 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 16.06.2013 Коламбус Крю 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 14.04.2013 Монреаль Импакт 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 02.09.2012 Коламбус Крю 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 09.07.2012 Монреаль Импакт 2:1 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Коламбус Крю делает замену. Lalas Abubakar уходит с поля, а Кларк Рикардо выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси из команды Коламбус Крю забивает с точки!
85'
Г О О О О Л - Raheem Edwards бьет в цель!
82'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
66'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Raheem Edwards выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
58'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
52'
Zack Steffen получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн из команды Коламбус Крю забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация