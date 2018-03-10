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Стадион:
Коламбус Крю
3:2
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
1:0
12' Пенальти
Фредерико Хигайн
2:0
15' Гол
Зарде Гьяси
32' Желтая карточка
Ken Krolicki
52' Желтая карточка
Zack Steffen
2:1
59' Гол
Пиатти Игнасио
2:2
85' Гол
Raheem Edwards
3:2
90' Пенальти
Зарде Гьяси
90'+7
Второй тайм
90'
Коламбус Крю делает замену. Lalas Abubakar уходит с поля, а Кларк Рикардо выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси из команды Коламбус Крю забивает с точки!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Raheem Edwards бьет в цель!
82'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
66'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Raheem Edwards выходит на его замену.

Описание гола
59'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
58'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Zack Steffen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Ken Krolicki получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн из команды Коламбус Крю забивает с точки!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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