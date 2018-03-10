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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Джилетт
2:1
Конец матча
16' Желтая карточкаJack McBean
25' Желтая карточкаBrandon Bye
1:0
48' ГолDiego Fagundez
64' Желтая карточкаKelyn Rowe
1:1
66' ГолNiki Jackson
74' Желтая карточкаEnzo Martinez
86' Желтая карточкаTeal Bunbury
2:1
90' ГолChris Tierney
|
16'
25'
48'
1:0
64'
66'
1:1
74'
86'
90'
2:1
Состав команд
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
11
Kelyn
Rowe
10
Teal
Bunbury
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
32
Jack
McBean
Нью-Инглэнд Революшн 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Matt Turner Вратарь
- 15 Brandon Bye Защитник
- 2 Andrew Farrell Защитник
- 3 Анибаба Жалил Защитник
- 91 Соми Габриэль Защитник
- 6 Scott Caldwell Полузащитник
- 23 Вилфрид Захибо Полузащитник
- 11 Kelyn Rowe Полузащитник
- 14 Diego Fagundez Полузащитник
- 70 Пенилья Кристиан Полузащитник
- 10 Teal Bunbury Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Brad Knighton Вратарь
- 8 Chris Tierney Защитник
- 88 Femi Hollinger-Janzen Полузащитник
- 17 Агудело Хуан Нападающий
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 12 Nicolas Samayoa
- 21 Zachary Herivaux
- Главный тренер: Brad Friedel
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 5 Смит Томми Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 27 Винне Деклан Защитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 3 Eric Miller Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 12 Niki Jackson
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Чикаго Файр 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Колорадо Рэпидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Крис Тайерни бьет в цель!
86'
Тил Банбери получил желтую карточку от судьи
84'
Нью-Ингленд делает замену. Пенилья Кристиан уходит с поля, а Агудело Хуан выходит на его замену.
74'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
70'
Нью-Ингленд делает замену. Kelyn Rowe уходит с поля, а Немет Кристиан выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Niki Jackson бьет в цель!
65'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
64'
Kelyn Rowe получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Diego Fagundez бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Brandon Bye получил желтую карточку от судьи
17'
Нью-Ингленд делает замену. Соми Габриэль уходит с поля, а Крис Тайерни выходит на его замену.
16'
Jack McBean получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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