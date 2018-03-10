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Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
16' Желтая карточка
Jack McBean
25' Желтая карточка
Brandon Bye
1:0
48' Гол
Diego Fagundez
64' Желтая карточка
Kelyn Rowe
1:1
66' Гол
Niki Jackson
74' Желтая карточка
Enzo Martinez
86' Желтая карточка
Teal Bunbury
2:1
90' Гол
Chris Tierney
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Крис Тайерни бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Тил Банбери получил желтую карточку от судьи
84'
Нью-Ингленд делает замену. Пенилья Кристиан уходит с поля, а Агудело Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
70'
Нью-Ингленд делает замену. Kelyn Rowe уходит с поля, а Немет Кристиан выходит на его замену.

Описание гола
66'
Г О О О О Л - Niki Jackson бьет в цель!
65'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Kelyn Rowe получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Diego Fagundez бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Brandon Bye получил желтую карточку от судьи
17'
Нью-Ингленд делает замену. Соми Габриэль уходит с поля, а Крис Тайерни выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Jack McBean получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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