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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:5
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
1:0
21' Гол
Плата Жоао
29' Желтая карточка
Бекерман Кайл
1:1
30' Гол
Diego Rossi
1:2
33' Гол
Latif Blessing
1:3
48' Гол
Фейлхабер Бенни
1:4
81' Гол
Diego Rossi
1:5
86' Гол
Вела Карлос
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Los Angeles FC делает замену. Diego Rossi уходит с поля, а Aaron Kovar выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
84'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Tristan Blackmon выходит на его замену.
83'
Los Angeles FC делает замену. Joao Moutinho уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!

77'
Реал Солт-Лейк делает замену. Хорст Дэвид уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
67'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Ортуньо Альфредо выходит на его замену.
59'
Реал Солт-Лейк делает замену. Бэрри Шон уходит с поля, а Brooks Lennon выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Фейлхабер Бенни бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Плата Жоао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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