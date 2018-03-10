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Стадион: Рио Тинто
1:5
Конец матча
1:0
21' ГолПлата Жоао
29' Желтая карточкаБекерман Кайл
1:1
30' ГолDiego Rossi
1:2
33' ГолLatif Blessing
1:3
48' ГолФейлхабер Бенни
1:4
81' ГолDiego Rossi
1:5
86' ГолВела Карлос
|
21'
1:0
29'
30'
1:1
33'
1:2
48'
1:3
81'
1:4
86'
1:5
Состав команд
18
Римандо
Ник
26
Бэрри
Шон
15
Глэд
Джастин
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
21
Уренья
Марко
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 26 Бэрри Шон Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 25 Акоста Данило Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 12 Леннон Брукс
- Главный тренер: Петке Майк
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 50 Rodrigo Pacheco
- 19 James Murphy III
- 27 Tristan Blackmon
- 24 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
Лос-Анджелес (последний матч: +1 =0 -0)
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Los Angeles FC делает замену. Diego Rossi уходит с поля, а Aaron Kovar выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
84'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Tristan Blackmon выходит на его замену.
83'
Los Angeles FC делает замену. Joao Moutinho уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
77'
Реал Солт-Лейк делает замену. Хорст Дэвид уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
67'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Ортуньо Альфредо выходит на его замену.
59'
Реал Солт-Лейк делает замену. Бэрри Шон уходит с поля, а Brooks Lennon выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Фейлхабер Бенни бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Latif Blessing бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
29'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Плата Жоао бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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