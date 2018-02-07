Текстовая онлайн трансляция матча Торревьеха - ЦСКА Москва

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Торревьеха (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 11.01.2018 Ройал Антверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 07.05.2017 Патерна 2:0 Торревьеха Т
- 30.04.2017 Торревьеха 1:0 Кревильенте Т
- 22.04.2017 Рекамбиос 3:0 Торревьеха Т
- 13.04.2017 Торревьеха 0:2 Альмасора Т
- 09.04.2017 Эльче-2 2:1 Торревьеха Т
- 02.04.2017 Торревьеха 1:0 Торре Леванте Т
- 26.03.2017 Силья 3:0 Торревьеха Т
- 19.03.2017 Торревьеха 4:1 Сегорбе Т
- 12.03.2017 Торревьеха 0:1 Альсира Т
- 05.03.2017 Торревьеха 2:0 Буноль Т
- 26.02.2017 Кастельон 1:2 Торревьеха Т
- 19.02.2017 Торревьеха 0:2 Онтиньент Т
- 12.02.2017 Новельда 1:0 Торревьеха Т
- 29.01.2017 Райо Ибенсе 4:0 Торревьеха Т
- 22.01.2017 Торревьеха 1:3 Олимпик Хатива Т
- 15.01.2017 Ориуэла 2:1 Торревьеха Т
- 08.01.2017 Торревьеха 1:2 Вильярреал-3 Т
- 21.12.2016 Альморади 1:1 Торревьеха Т
- 18.12.2016 Борриоль 2:0 Торревьеха Т
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
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Текстовая онлайн трансляция матча Торревьеха - ЦСКА МоскваДо начала игры осталось 8 часов 10 минут, которая состоится 07.02.2018.
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