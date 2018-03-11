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Стадион: ББВА Компасс
1:2
Конец матча
12' Желтая карточкаRussell Teibert
24' Желтая карточкаKei Ansu Kamara
0:1
28' ПенальтиKei Ansu Kamara
29' Желтая карточкаСендерос Филипп
1:1
39' ГолЭлис Альберт
1:2
50' ГолШеа Брек
65' Желтая карточкаСерен Дарвин
88' Желтая карточкаМаринович Стефан
|
12'
24'
28'
0:1
29'
39'
1:1
50'
1:2
65'
88'
Состав команд
18
Chris
Seitz
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
22
Маунд
Аарон
29
Рейна
Йорди
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 25 Мартинес Томас Полузащитник
- 11 Andrew Wenger Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Joe Willis Вратарь
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 16 Kevin Lacruz III
- 2 Alejandro Fuenmayor
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ванкувер Уайткэпс 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 17 Де Йонг Марсель Защитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 18 Jose Aja Защитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Ванкувер Уайткэпс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.07.2016 Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 29.05.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 27.03.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 26.10.2015 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 30.08.2015 Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 30.03.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.03.2013 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 21.02.2013 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Товарищеские матчи. Сборные
- 11.06.2012 Хьюстон Динамо 1:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.08.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.04.2011 Хьюстон Динамо 3:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Маринович Стефан получил желтую карточку от судьи
70'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Russell Teibert уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
68'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
65'
Серен Дарвин получил желтую карточку от судьи
58'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Кей Камара уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
55'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Сендерос Филипп уходит с поля, а Kevin Garcia выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
36'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Де Йонг Марсель уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
29'
Сендерос Филипп получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Кей Камара из команды Ванкувер Уайткэпс забивает с точки!
24'
Кей Камара получил желтую карточку от судьи
12'
Russell Teibert получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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