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Стадион:
Хьюстон Динамо
1:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
12' Желтая карточка
Russell Teibert
24' Желтая карточка
Kei Ansu Kamara
0:1
28' Пенальти
Kei Ansu Kamara
29' Желтая карточка
Сендерос Филипп
1:1
39' Гол
Элис Альберт
1:2
50' Гол
Шеа Брек
65' Желтая карточка
Серен Дарвин
88' Желтая карточка
Маринович Стефан
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Маринович Стефан получил желтую карточку от судьи
70'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Russell Teibert уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
68'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Алварес Артуро выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Серен Дарвин получил желтую карточку от судьи
58'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Кей Камара уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.

55'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Шеа Брек бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Сендерос Филипп уходит с поля, а Kevin Garcia выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
36'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Де Йонг Марсель уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Сендерос Филипп получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Кей Камара из команды Ванкувер Уайткэпс забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Кей Камара получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Russell Teibert получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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