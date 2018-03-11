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Стадион:
Орландо Сити
1:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
12' Гол
Ethan Finlay
1:1
42' Пенальти
Йотун Йошимар
56' Желтая карточка
Richie Laryea
1:2
79' Гол
Miguel Ibarra I
88' Желтая карточка
Шуллер Расмус
90' Желтая карточка
Mason Toye
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Mason Toye получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
83'
Орландо Сити делает замену. Саттер Скотт уходит с поля, а R. J. Allen выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
72'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.

67'
Миннесота Старс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Miguel Ibarra выходит на его замену.
67'
Орландо Сити делает замену. Richie Laryea уходит с поля, а Tony Rocha выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Richie Laryea получил желтую карточку от судьи
50'
Миннесота Старс делает замену. Kevin Molino уходит с поля, а Коллен Уорнер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар из команды Орландо Сити забивает с точки!
28'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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