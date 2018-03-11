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Стадион: Orlando City Stadium
1:2
Конец матча
0:1
12' ГолEthan Finlay
1:1
42' ПенальтиЙотун Йошимар
56' Желтая карточкаRichie Laryea
1:2
79' ГолMiguel Ibarra I
88' Желтая карточкаШуллер Расмус
90' Желтая карточкаMason Toye
|
12'
0:1
28'
42'
1:1
56'
79'
1:2
88'
90'
Состав команд
21
Саттер
Скотт
29
Stefano
Орландо Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 15 Cameron Lindley Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Нападающий
- 29 Stefano Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 25 Donny Toia Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 17 Chris Mueller
- 8 Tony Rocha
- Главный тренер: Jason Kreis
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 4 Мирз Тайрон Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 18 Kevin Molino Полузащитник
- 12 Николсон Сэм Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 14 Brent Kallman Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 2 Carter Manley
- 10 Miguel Ibarra I
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Mason Toye получил желтую карточку от судьи
88'
Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
83'
Орландо Сити делает замену. Саттер Скотт уходит с поля, а R. J. Allen выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
72'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
67'
Миннесота Старс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Miguel Ibarra выходит на его замену.
67'
Орландо Сити делает замену. Richie Laryea уходит с поля, а Tony Rocha выходит на его замену.
56'
Richie Laryea получил желтую карточку от судьи
50'
Миннесота Старс делает замену. Kevin Molino уходит с поля, а Коллен Уорнер выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар из команды Орландо Сити забивает с точки!
28'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
12'
Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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