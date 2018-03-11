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Стадион: Периволя Мунисипаль
0:4
Конец матча
0:1
14' ГолРомао Алаиксис
0:2
24' ГолМарин Марко
0:3
35' ПенальтиМиральяс Кевин
53' Желтая карточкаКасалица Филипп
0:4
58' ГолСиссе Папе Абу
67' Желтая карточкаБотия Альберто
|
14'
0:1
24'
0:2
35'
0:3
53'
58'
0:4
67'
Состав команд
12
Кляич
Филип
10
Марин
Марко
Платаниас 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Кляич Филип Вратарь
- 82 Abdul Rahman Oues Защитник
- 5 Christos Karypidis Защитник
- 17 Clevid Dikamona Защитник
- 8 Пляцикас Василиос Защитник
- 40 Димуцос Элини Полузащитник
- 55 Dimitrios Stamou Полузащитник
- 22 Нили Франсиско Полузащитник
- 23 Малса Микаэль Полузащитник
- 10 Н'Сикулу Кларк Полузащитник
- 99 Касалица Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Antonis Kokkalas Вратарь
- 33 Коровесис Никос Защитник
- 14 Manolis Patralis Полузащитник
- 18 Viera Ellong Полузащитник
- 4 Filip Stanisavljevic Полузащитник
- 11 Стойчев Милош Полузащитник
- 39 Giannis Papanikolaou Полузащитник
- Главный тренер: Giannis Chatzinikolaou
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Прото Сильвио Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 3 Ботия Альберто Защитник
- 66 Сиссе Папе Абу Защитник
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 4 Ромао Алаиксис Полузащитник
- 28 Мартинш Андре Полузащитник
- 10 Марин Марко Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 11 Миральяс Кевин Полузащитник
- 17 Ансарифард Карим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хутесиотис Лефтерис Вратарь
- 43 Николау Димитриос Защитник
- 13 Жийе Гийом Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 6 Тахцидис Панайотис Полузащитник
- 92 Себа Жуниор Полузащитник
- 9 Джюрджевич Урош Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Оскар
Предыдущие игры
Платаниас (последние 20 матчей: +1 =1 -18)
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 25.02.2018 Лариса 1:0 Платаниас С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 05.02.2018 Платаниас 1:1 Аполлон Смирнис С
- 27.01.2018 АОК Керкира 2:0 Платаниас С
- 20.01.2018 Платаниас 1:0 Левадиакос С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Олимпиакос 2:0 Платаниас К
- 07.01.2018 Панатинаикос 2:0 Платаниас С
- 20.12.2017 Платаниас 0:2 Олимпиакос К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 05.11.2017 Олимпиакос 5:1 Платаниас С
- 29.10.2017 Ламия 2:0 Платаниас С
- 26.10.2017 ОФИ 1:0 Платаниас К
- 22.10.2017 Платаниас 0:1 Лариса С
Олимпиакос (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 21.01.2018 Олимпиакос 3:0 Ксанти С
- 15.01.2018 Олимпиакос 2:0 Ламия С
- 10.01.2018 Олимпиакос 2:0 Платаниас К
- 07.01.2018 Лариса 0:3 Олимпиакос С
- 20.12.2017 Платаниас 0:2 Олимпиакос К
- 17.12.2017 Олимпиакос 1:0 ПАС Янина С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 02.12.2017 Олимпиакос 3:1 Аполлон Смирнис С
- 29.11.2017 Киссамикос 1:1 Олимпиакос К
- 26.11.2017 АОК Керкира 1:3 Олимпиакос С
- 22.11.2017 Спортинг Л 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 18.11.2017 Олимпиакос 2:1 Левадиакос С
Последние игры между собой
Платаниас: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 11
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 0
- 10.01.2018 Олимпиакос 2:0 Платаниас Кубок
- 20.12.2017 Платаниас 0:2 Олимпиакос Кубок
- 05.11.2017 Олимпиакос 5:1 Платаниас Суперлига
- 01.04.2017 Олимпиакос 2:1 Платаниас Суперлига
- 14.01.2017 Платаниас 2:2 Олимпиакос Суперлига
- 26.10.2016 Олимпиакос 3:0 Платаниас Кубок
- 18.01.2016 Платаниас 1:1 Олимпиакос Суперлига
- 12.09.2015 Олимпиакос 3:1 Платаниас Суперлига
- 10.05.2015 Платаниас 1:1 Олимпиакос Суперлига
- 04.01.2015 Олимпиакос 2:1 Платаниас Суперлига
- 15.02.2014 Олимпиакос 4:2 Платаниас Суперлига
- 19.10.2013 Платаниас 1:4 Олимпиакос Суперлига
- 07.04.2013 Платаниас 0:4 Олимпиакос Суперлига
- 01.12.2012 Олимпиакос 2:1 Платаниас Суперлига
Платаниас
Олимпиакос
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|2.
|ПАОК
|23
|16
|4
|3
|46 - 11
|52
|3.
|Олимпиакос
|24
|15
|5
|4
|50 - 22
|50
|4.
|Атромитос
|25
|12
|11
|2
|34 - 17
|47
|5.
|Ксанти
|25
|9
|8
|8
|24 - 27
|35
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|8.
|Паниониос
|25
|8
|9
|8
|27 - 24
|33
|9.
|ПАС Янина
|24
|6
|12
|6
|27 - 27
|30
|10.
|Левадиакос
|25
|7
|9
|9
|21 - 28
|30
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|8
|10
|27 - 30
|29
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|25
|5
|9
|11
|17 - 31
|24
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Олимпиакос делает замену. Миральяс Кевин уходит с поля, а Джюрджевич Урош выходит на его замену.
71'
Платаниас делает замену. Пляцикас Василиос уходит с поля, а Giannis Papanikolaou выходит на его замену.
67'
Ботия Альберто получил желтую карточку от судьи
66'
Олимпиакос делает замену. Мартинш Андре уходит с поля, а Жийе Гийом выходит на его замену.
62'
Олимпиакос делает замену. Фортунис Костас уходит с поля, а Себа Жуниор выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Сиссе Папе Абу бьет в цель!
53'
Касалица Филипп получил желтую карточку от судьи
46'
Платаниас делает замену. Димуцос Элини уходит с поля, а Коровесис Никос выходит на его замену.
46'
Платаниас делает замену. Димитриос Стаму уходит с поля, а Manolis Patralis выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Миральяс Кевин из команды Олимпиакос забивает с точки!
24'
Г О О О О Л - Марин Марко бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Ромао Алаиксис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perivolia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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