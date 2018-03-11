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Стадион:
Платаниас
0:4
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
14' Гол
Ромао Алаиксис
0:2
24' Гол
Марин Марко
0:3
35' Пенальти
Миральяс Кевин
53' Желтая карточка
Касалица Филипп
0:4
58' Гол
Сиссе Папе Абу
67' Желтая карточка
Ботия Альберто
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Олимпиакос делает замену. Миральяс Кевин уходит с поля, а Джюрджевич Урош выходит на его замену.
71'
Платаниас делает замену. Пляцикас Василиос уходит с поля, а Giannis Papanikolaou выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Ботия Альберто получил желтую карточку от судьи
66'
Олимпиакос делает замену. Мартинш Андре уходит с поля, а Жийе Гийом выходит на его замену.
62'
Олимпиакос делает замену. Фортунис Костас уходит с поля, а Себа Жуниор выходит на его замену.

Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сиссе Папе Абу бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Касалица Филипп получил желтую карточку от судьи
46'
Платаниас делает замену. Димуцос Элини уходит с поля, а Коровесис Никос выходит на его замену.
46'
Платаниас делает замену. Димитриос Стаму уходит с поля, а Manolis Patralis выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Миральяс Кевин из команды Олимпиакос забивает с точки!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Марин Марко бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ромао Алаиксис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perivolia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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