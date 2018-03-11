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Стадион: Xanthi FC Arena
1:0
Конец матча
22' Желтая карточкаMarcos Paulo II
1:0
23' ГолMatias Castro II
39' Желтая карточкаИтабель Кевин
44' Желтая карточкаАргус Бординьон
70' Желтая карточкаЦоканис Тасос
|
22'
23'
1:0
39'
44'
70'
Состав команд
27
Силла
Салимо
66
Enea
Mihaj
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
Ксанти 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 21 Konstantinos Fliskas Защитник
- 4 Stratos Svarnas Защитник
- 27 Силла Салимо Защитник
- 12 Мехия Альфредо Полузащитник
- 6 Де Лукас Пабло Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Полузащитник
- 10 Джуричкович Петар Полузащитник
- 7 Panagiotis Triadis Полузащитник
- 18 Matias Castro II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 92 Камара Мохамед II Полузащитник
- 11 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 35 Vasilios Fasidis Полузащитник
- 26 Ендришек Эрик Нападающий
- 30 Dimitris Meliopoulos
- 1 Athanasios Garavelis
- Главный тренер: Milan Rastavac
Панаитоликос 4-4-2
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 16 Бехарано Данни Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 5 Итабель Кевин Нападающий
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 94 Виллиан да Силва Полузащитник
- 6 Браво Федерико Полузащитник
- 10 Clesio Bauque Полузащитник
- 33 Stathis Vasiloudis Нападающий
- 77 Ilias Gianniotis
- 24 Nikolaos Kousiadis
- Главный тренер: Traianos Dellas
Предыдущие игры
Ксанти (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Ксанти 2:1 Левадиакос С
- 21.01.2018 Олимпиакос 3:0 Ксанти С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Ксанти 2:0 Лариса К
- 07.01.2018 Ламия 0:1 Ксанти С
- 21.12.2017 Лариса 3:0 Ксанти К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 09.12.2017 Лариса 1:0 Ксанти С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 28.11.2017 Пансерраикос 1:2 Ксанти К
- 25.11.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
- 25.10.2017 Эрготелис 2:4 Ксанти К
Панаитоликос (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 17.12.2017 Астерас 0:0 Панаитоликос С
- 09.12.2017 Панаитоликос 1:4 Олимпиакос С
- 03.12.2017 Ламия 2:2 Панаитоликос С
- 30.11.2017 Эрготелис 0:5 Панаитоликос К
- 26.11.2017 Панаитоликос 3:1 Лариса С
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос С
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 25.10.2017 Панаитоликос 2:0 Пансерраикос К
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Панаитоликос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти Суперлига
- 19.09.2017 Ксанти 2:0 Панаитоликос Кубок
- 05.04.2017 Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига
- 27.11.2016 Панаитоликос 2:3 Ксанти Суперлига
- 27.02.2016 Панаитоликос 2:2 Ксанти Суперлига
- 01.11.2015 Ксанти 3:1 Панаитоликос Суперлига
- 18.03.2015 Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига
- 18.03.2015 Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига
- 02.11.2014 Панаитоликос 5:2 Ксанти Суперлига
- 17.03.2014 Панаитоликос 1:0 Ксанти Суперлига
- 24.11.2013 Ксанти 3:1 Панаитоликос Суперлига
- 03.03.2012 Ксанти 0:1 Панаитоликос Суперлига
- 29.10.2011 Панаитоликос 2:0 Ксанти Суперлига
Ксанти
Панаитоликос
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 23
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|2.
|ПАОК
|23
|16
|4
|3
|46 - 11
|52
|3.
|Олимпиакос
|24
|15
|5
|4
|50 - 22
|50
|4.
|Атромитос
|25
|12
|11
|2
|34 - 17
|47
|5.
|Ксанти
|25
|9
|8
|8
|24 - 27
|35
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|8.
|Паниониос
|25
|8
|9
|8
|27 - 24
|33
|9.
|ПАС Янина
|24
|6
|12
|6
|27 - 27
|30
|10.
|Левадиакос
|25
|7
|9
|9
|21 - 28
|30
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|8
|10
|27 - 30
|29
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|25
|5
|9
|11
|17 - 31
|24
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Панаитоликос делает замену. Бехарано Данни уходит с поля, а Виллиан да Силва выходит на его замену.
78'
Ксанти делает замену. Де Лукас Пабло уходит с поля, а Камара Мохамед II выходит на его замену.
74'
Ксанти делает замену. Бриту Фуртаду уходит с поля, а Ендришек Эрик выходит на его замену.
73'
Панаитоликос делает замену. Цоканис Тасос уходит с поля, а Ilias Gianniotis выходит на его замену.
70'
Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
58'
Ксанти делает замену. Джуричкович Петар уходит с поля, а Адрин Оскар Лучеро выходит на его замену.
46'
Панаитоликос делает замену. Итабель Кевин уходит с поля, а Clesio Bauque выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Аргус Бординьон получил желтую карточку от судьи
39'
Итабель Кевин получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Matias Castro бьет в цель!
22'
Маркос Пауло получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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