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Стадион:
Ксанти
1:0
Конец матча
Панаитоликос
0'
22' Желтая карточка
Marcos Paulo II
1:0
23' Гол
Matias Castro II
39' Желтая карточка
Итабель Кевин
44' Желтая карточка
Аргус Бординьон
70' Желтая карточка
Цоканис Тасос
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Панаитоликос делает замену. Бехарано Данни уходит с поля, а Виллиан да Силва выходит на его замену.
78'
Ксанти делает замену. Де Лукас Пабло уходит с поля, а Камара Мохамед II выходит на его замену.
74'
Ксанти делает замену. Бриту Фуртаду уходит с поля, а Ендришек Эрик выходит на его замену.
73'
Панаитоликос делает замену. Цоканис Тасос уходит с поля, а Ilias Gianniotis выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи

58'
Ксанти делает замену. Джуричкович Петар уходит с поля, а Адрин Оскар Лучеро выходит на его замену.
46'
Панаитоликос делает замену. Итабель Кевин уходит с поля, а Clesio Bauque выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Аргус Бординьон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Итабель Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Matias Castro бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Маркос Пауло получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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