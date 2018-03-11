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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Акер Зрители: 6218
5:0
Конец матча
23' Желтая карточкаГана Кане Эль-Хаджи
1:0
23' ПенальтиЭурснес Фредрик
29' Желтая карточкаВальес Энрик
32' Желтая карточкаКастрати Фламур
2:0
36' ГолБрустад Фредрик
3:0
57' ГолThomas Amang
59' Желтая карточкаФоррен Вегард
4:0
63' ГолХестад Эйрик
5:0
65' ГолСтранд Петтер
|
23'
1:0
29'
32'
36'
2:0
57'
3:0
59'
63'
4:0
65'
5:0
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
20
Thomas
Amang
19
Демба
Виктор
10
Pau
Morer
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 27 Чима Даниэль Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 18 Leo Oestigard
- 26 Mathias Eriksen II
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Саннефьёрд 5-4-1
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 19 Демба Виктор Защитник
- 20 Abdoulaye Seck II Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Защитник
- 22 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 8 Мьельде Эрик Нападающий
- 3 Sander Moen Foss
- 23 Ole Breistoel
- Главный тренер: Magnus Powell
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 Мольде 2:1 Кристиансунд К
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 26.11.2017 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 25.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Старт ТМК
- 20.08.2017 Одд 1:0 Саннефьёрд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген
- 12.09.2015 Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген
- 30.05.2015 Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 01.03.2015 Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 01.03.2015 Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 18.08.2012 Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ
- 18.07.2010 Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 21.03.2010 Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген
- 26.07.2009 Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген
- 13.04.2009 Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Мольде
Саннефьёрд
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сарпсборг-08
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хёугесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Кристиансунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
73'
Саннефьёрд делает замену. Харвард Сторбек уходит с поля, а Ole Breistoel выходит на его замену.
69'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Чима Даниэль выходит на его замену.
69'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
66'
Мольде делает замену. Эурснес Фредрик уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
66'
Мольде делает замену. Брустад Фредрик уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Странд Петтер бьет в цель!
63'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
61'
Саннефьёрд делает замену. Pau Morer уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
59'
Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Thomas Amang бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Брустад Фредрик бьет в цель!
32'
Кастрати Фламур получил желтую карточку от судьи
29'
Вальес Энрик получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик из команды Мольде забивает с точки!
23'
Гана Кане Эль-Хаджи получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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