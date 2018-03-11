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Стадион: Зрители: 6218
Мольде
5:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
23' Желтая карточка
Гана Кане Эль-Хаджи
1:0
23' Пенальти
Эурснес Фредрик
29' Желтая карточка
Вальес Энрик
32' Желтая карточка
Кастрати Фламур
2:0
36' Гол
Брустад Фредрик
3:0
57' Гол
Thomas Amang
59' Желтая карточка
Форрен Вегард
4:0
63' Гол
Хестад Эйрик
5:0
65' Гол
Странд Петтер
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
73'
Саннефьёрд делает замену. Харвард Сторбек уходит с поля, а Ole Breistoel выходит на его замену.
69'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Чима Даниэль выходит на его замену.
69'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
66'
Мольде делает замену. Эурснес Фредрик уходит с поля, а Tobias Hammer Svendsen выходит на его замену.
66'
Мольде делает замену. Брустад Фредрик уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.

Описание гола
65'
Г О О О О Л - Странд Петтер бьет в цель!
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
61'
Саннефьёрд делает замену. Pau Morer уходит с поля, а Энгблом Понтус выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Thomas Amang бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Брустад Фредрик бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Кастрати Фламур получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Вальес Энрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик из команды Мольде забивает с точки!
Желтая карточка
23'
Гана Кане Эль-Хаджи получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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