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Стадион: Мариенлист Зрители: 5199
2:2
Конец матча
1:0
1' ГолПедерсен Маркус
1:1
3' ГолБоли Франк
14' Желтая карточкаБоли Франк
1:2
45' ГолКвоеме Охи
50' Желтая карточкаHugo Vetlesen
2:2
51' ГолПедерсен Маркус
55' Желтая карточкаРеннинг Мартин
76' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
|
1'
1:0
3'
1:1
14'
45'
1:2
50'
51'
2:2
55'
76'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 10 Боли Франк Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 28 Касси Люк Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet
- 9 Abdul-Basit Agouda
- 20 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
Стабек (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 12.01.2018 Стабек 5:1 Аскер ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Т
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Т
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
- 10.09.2017 Олесунн 1:1 Стабек Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Стабек: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген
- 31.07.2016 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген
- 25.05.2016 Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок
- 20.04.2016 Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.08.2015 Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген
- 27.06.2015 Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 23.08.2014 Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген
- 20.05.2014 Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 18.11.2012 Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген
- 08.07.2012 Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 24.09.2011 Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген
- 13.08.2011 Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 11.02.2011 Стабек 1:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 08.08.2010 Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2010 Стрёмсгодсет 1:3 Стабек Типпелиген
- 27.09.2009 Стабек 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.04.2009 Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген
- 14.09.2008 Стабек 6:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.06.2008 Стрёмсгодсет 0:0 Стабек Типпелиген
Стрёмсгодсет
Стабек
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сарпсборг-08
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хёугесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Кристиансунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
81'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
76'
Сетер Йон-Хоу получил желтую карточку от судьи
64'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
55'
Реннинг Мартин получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
50'
Hugo Vetlesen получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Хаугер Хеннинг выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
14'
Боли Франк получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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