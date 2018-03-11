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Стадион: Зрители: 5199
Стрёмсгодсет
2:2
Конец матча
Стабек
0'
1:0
1' Гол
Педерсен Маркус
1:1
3' Гол
Боли Франк
14' Желтая карточка
Боли Франк
1:2
45' Гол
Квоеме Охи
50' Желтая карточка
Hugo Vetlesen
2:2
51' Гол
Педерсен Маркус
55' Желтая карточка
Реннинг Мартин
76' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
81'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Сетер Йон-Хоу получил желтую карточку от судьи
73'
Стабек делает замену. Моэ Йеппе уходит с поля, а Ronald Hernandez выходит на его замену.
64'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.

Желтая карточка
55'
Реннинг Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Hugo Vetlesen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Хаугер Хеннинг выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Боли Франк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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