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Стадион: Зрители: 4400
Одд
1:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
52' Гол в свои ворота
Семб-Берге Фредрик
0:2
62' Гол
Гюткьяер Фредерик
1:2
75' Гол
Броберг Мартин
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Хёугесунн делает замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит с поля, а Torbjoern Kallevaag выходит на его замену.
79'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Броберг Мартин бьет в цель!
66'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик бьет в цель!

54'
Одд Гренланд делает замену. Семб-Берге Фредрик уходит с поля, а Берган Вегар выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Семб-Берге Фредрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Kone уходит с поля, а Гюткьяер Фредерик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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