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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 4400
0:1
52' Гол в свои воротаСемб-Берге Фредрик
0:2
62' ГолГюткьяер Фредерик
1:2
75' ГолБроберг Мартин
|
52'
0:1
62'
0:2
75'
1:2
Состав команд
19
Bilal
Njie
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 3 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 19 Bilal Njie Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 5 Грогор Томас Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 16 Joshua Kitolano
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 20 Ibrahima Kone Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 15 Izuchukwu Anthony Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 35 Икеди Энтони
- 14 Torbjoern Kallevaag
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 25.09.2017 Сарпсборг-08 2:1 Одд Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 20.08.2017 Одд 1:0 Саннефьёрд Т
- 13.08.2017 Бранн 2:0 Одд Т
Хёугесунн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 12.10.2017 Волеренга 3:0 Хёугесунн Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн ТМК
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Хёугесунн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген
- 16.10.2016 Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 11.05.2016 Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген
- 04.10.2015 Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген
- 16.05.2015 Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Одд
Хёугесунн
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Будё-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сарпсборг-08
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хёугесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Стабек
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Стрёмсгодсет
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Кристиансунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ранхейм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Одд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лиллестрём
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Тромсё
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Саннефьёрд
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Хёугесунн делает замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит с поля, а Torbjoern Kallevaag выходит на его замену.
79'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Броберг Мартин бьет в цель!
66'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик бьет в цель!
54'
Одд Гренланд делает замену. Семб-Берге Фредрик уходит с поля, а Берган Вегар выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Семб-Берге Фредрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
46'
Хёугесунн делает замену. Ibrahima Kone уходит с поля, а Гюткьяер Фредерик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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