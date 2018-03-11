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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тумба
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10'
19'
25'
38'
54'
57'
86'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
88
Виейринья
87
Каньяс
Хосе
23
Хульт
Никлас
12
Гало
Родриго
10
Ливайя
Марко
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Вассилис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 21 Коне Панайотис Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 3 Лопеш Элдер Защитник
- 55 Дзанетпулос Адам Защитник
- 24 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
АЕК (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 01.03.2018 Лариса 2:1 АЕК К
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 07.02.2018 АЕК 2:1 Олимпиакос К
- 04.02.2018 Олимпиакос 1:2 АЕК С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Олимпиакос 0:0 АЕК К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис С
- 11.12.2017 АЕК 3:1 АОК Керкира С
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Левадиакос 0:2 АЕК С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 14.05.2017 ПАОК 0:1 АЕК Суперлига
- 06.05.2017 ПАОК 2:1 АЕК Кубок
- 12.03.2017 АЕК 3:0 ПАОК Суперлига
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.05.2016 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 11.05.2016 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 24.01.2016 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 23.09.2015 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 16.02.2013 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 20.10.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 16.05.2012 АЕК 2:0 ПАОК Суперлига
- 02.05.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.01.2012 АЕК 0:2 ПАОК Суперлига
- 18.01.2012 ПАОК 2:0 АЕК Кубок
- 25.09.2011 ПАОК 3:0 АЕК Суперлига
- 18.05.2011 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 15.05.2011 АЕК 3:0 ПАОК Суперлига
- 16.03.2011 ПАОК 0:1 АЕК Кубок
ПАОК
АЕК
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 21
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|24
|16
|6
|2
|40 - 12
|54
|2.
|ПАОК
|23
|16
|4
|3
|46 - 11
|52
|3.
|Олимпиакос
|24
|15
|5
|4
|50 - 22
|50
|4.
|Атромитос
|25
|12
|11
|2
|34 - 17
|47
|5.
|Ксанти
|25
|9
|8
|8
|24 - 27
|35
|6.
|Панатинаикос
|25
|8
|10
|7
|25 - 22
|34
|7.
|Астерас
|25
|8
|9
|8
|28 - 21
|33
|8.
|Паниониос
|25
|8
|9
|8
|27 - 24
|33
|9.
|ПАС Янина
|24
|6
|12
|6
|27 - 27
|30
|10.
|Левадиакос
|25
|7
|9
|9
|21 - 28
|30
|11.
|Панаитоликос
|25
|7
|8
|10
|27 - 30
|29
|12.
|Лариса
|25
|6
|8
|11
|17 - 34
|26
|13.
|Ламия
|25
|5
|9
|11
|17 - 31
|24
|14.
|АОК Керкира
|25
|4
|8
|13
|17 - 39
|20
|15.
|Аполлон Смирнис
|24
|3
|10
|11
|17 - 33
|19
|16.
|Платаниас
|25
|2
|4
|19
|12 - 51
|10
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
87'
Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
86'
Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
81'
АЕК делает замену. Гало Родриго уходит с поля, а Шоджаи Масуд выходит на его замену.
78'
ПАОК делает замену. Каньяс Хосе уходит с поля, а Шахов Евгений выходит на его замену.
73'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
64'
АЕК делает замену. Ливайя Марко уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
57'
Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
55'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Мак Роберт II выходит на его замену.
54'
Араужо Серхио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Креспо Хосе получил желтую карточку от судьи
25'
Гало Родриго получил желтую карточку от судьи
19'
Кампуш Джалма получил желтую карточку от судьи
10'
Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
4'
Матос Леонардо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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