  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
ПАОК
 
Прерван
АЕК
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
81'
АЕК делает замену. Гало Родриго уходит с поля, а Шоджаи Масуд выходит на его замену.
78'
ПАОК делает замену. Каньяс Хосе уходит с поля, а Шахов Евгений выходит на его замену.
73'
ПАОК делает замену. Пелкас Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
64'
АЕК делает замену. Ливайя Марко уходит с поля, а Христодулопулос Лазарос выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Пелкас Димитрис получил желтую карточку от судьи
55'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Мак Роберт II выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Араужо Серхио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Креспо Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Гало Родриго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Кампуш Джалма получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Матос Леонардо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация