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Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
11' Желтая карточка
Дос Сантос Хонатан
1:0
23' Гол
Тиннерхольм Антон
2:0
33' Гол
Вилья Давид
2:1
61' Гол
Дос Сантос Хонатан
76' Желтая карточка
Коул Эшли
85' Вторая желтая карточка
Коул Эшли
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Нью-Йорк Сити делает замену. Уоллес Родни уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
86'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
85'
Коул Эшли получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а David Romney выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Коул Эшли получил желтую карточку от судьи

68'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Офори Эбенезер выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Дос Сантос Хонатан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Л-А Гэлакси делает замену. Дос Сантос Джовани уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Тиннерхольм Антон бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Дос Сантос Хонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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