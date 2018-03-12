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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Янки
2:1
Конец матча
11' Желтая карточкаДос Сантос Хонатан
1:0
23' ГолТиннерхольм Антон
2:0
33' ГолВилья Давид
2:1
61' ГолДос Сантос Хонатан
76' Желтая карточкаКоул Эшли
85' Вторая желтая карточкаКоул Эшли
|
23'
1:0
33'
2:0
61'
2:1
76'
85'
Состав команд
19
Jesus
Medina
23
Уоллес
Родни
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 41 Brad Stuver
- 14 Kwame Awuah
- Главный тренер: Patrick Vieira
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 4 David Romney Защитник
- 22 Климента Эмрах Защитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter
- 5 Стирс Дэниэл
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Коламбус Крю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Филадельфия Юнион
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Орландо Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|10.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Нью-Йорк Сити делает замену. Уоллес Родни уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
86'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
85'
Коул Эшли получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а David Romney выходит на его замену.
76'
Коул Эшли получил желтую карточку от судьи
68'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Офори Эбенезер выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Дос Сантос Хонатан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Л-А Гэлакси делает замену. Дос Сантос Джовани уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Тиннерхольм Антон бьет в цель!
11'
Дос Сантос Хонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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