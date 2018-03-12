  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа B
Локомотив Ташкент
1:2
Конец матча
Лехвия
0'
1:0
35' Гол
Рашидов Сардор
1:1
90' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
1:2
90' Гол
Эль-Араби Юссеф
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф из команды Лехвия забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Рашидов Сардор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация