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1:2
Конец матча
1:0
35' ГолРашидов Сардор
1:1
90' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
1:2
90' ГолЭль-Араби Юссеф
|
35'
1:0
90'
1:1
90'
1:2
Предыдущие игры
Локомотив Ташкент (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 09.03.2018 Локомотив Ташкент 1:1 Металлург Бекабад С
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Кызылкум 0:3 Локомотив Ташкент С
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 04.12.2017 Локомотив Ташкент 1:0 Бунёдкор КУ
- 25.11.2017 Локомотив Ташкент 3:2 Бунёдкор П
- 19.11.2017 Динамо Самарканд 1:5 Локомотив Ташкент П
- 08.11.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Бухара П
- 03.11.2017 Нефтчи Фергана 0:0 Локомотив Ташкент П
- 25.10.2017 Локомотив Ташкент 3:0 Коканд ПФЛУ
- 20.10.2017 Кызылкум 0:2 Локомотив Ташкент П
- 13.10.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Навбахор П
- 07.10.2017 Насаф 1:0 Локомотив Ташкент КУ
- 29.09.2017 Обод 1:3 Локомотив Ташкент П
- 26.09.2017 Алмалык 1:3 Локомотив Ташкент П
- 21.09.2017 Локомотив Ташкент 0:1 Пахтакор П
- 16.09.2017 Насаф 2:0 Локомотив Ташкент П
Лехвия (последние 20 матчей: +17 =3 -0)
- 09.03.2018 Аль-Харитият 0:5 Лехвия КС
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 24.02.2018 Лехвия 4:0 Аль-Хор КС
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 15.02.2018 Лехвия 5:0 Умм Салал КС
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Гарафа 1:5 Лехвия КС
- 02.02.2018 Аль-Ахли Доха 0:4 Лехвия КС
- 27.01.2018 Лехвия 3:3 Аль-Райян КС
- 19.01.2018 Аль-Араби Доха 0:1 Лехвия КС
- 13.01.2018 СК Катар 0:6 Лехвия КС
- 07.12.2017 Аль-Сайлия 1:1 Лехвия КС
- 02.12.2017 Лехвия 2:1 Аль-Мархия КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
- 19.11.2017 Лехвия 8:2 Аль-Харитият КС
- 03.11.2017 Аль-Хор 2:4 Лехвия КС
- 28.10.2017 Лехвия 1:1 Аль-Гарафа КС
- 21.10.2017 Умм Салал 1:4 Лехвия КС
- 15.10.2017 Лехвия 6:1 Аль-Ахли Доха КС
Последние игры между собой
Локомотив Ташкент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехвия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент Лига чемпионов АФК
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|4
|4
|0
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Зобахан
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|3.
|Локомотив Ташкент
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|4.
|Аль-Вахда
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф из команды Лехвия забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Рашидов Сардор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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