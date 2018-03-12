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1:0
45' ГолSebastian Tagliabue
2:0
57' ГолMourad Batna
3:0
65' ГолMohamed Al Akbari
|
45'
1:0
57'
2:0
65'
3:0
Предыдущие игры
Аль-Вахда (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Аль-Ансар КАК
- 01.03.2018 Аль-Айн 6:2 Аль-Вахда АГЛ
- 27.02.2018 Аль-Вахда 0:0 Дхофар КАК
- 23.02.2018 Аль-Вахда 0:0 Аль-Ахли Дубай АГЛ
- 22.02.2018 Аль-Наваир 1:3 Аль-Вахда ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Вахда 1:1 Аль-Карама ПЛ
- 13.02.2018 Аль-Файсали Амман 2:2 Аль-Вахда КАК
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 07.02.2018 Хатта 0:1 Аль-Вахда АГЛ
- 07.02.2018 Аль-Джаиш 0:1 Аль-Вахда ПЛ
- 02.02.2018 Аль-Вахда 4:3 Аль-Васль АГЛ
- 02.02.2018 Эрафио Алеппо 0:1 Аль-Вахда ПЛ
- 28.01.2018 Аль-Дафра 1:1 Аль-Вахда АГЛ
- 26.01.2018 Аль-Вахда 2:1 Аль-Мухафаза ПЛ
- 24.01.2018 Аль-Вахда 1:0 Аль-Наср Дубай АГЛ
- 12.01.2018 Дибба Аль-Фуджайра 1:3 Аль-Вахда АГЛ
- 08.01.2018 Аль-Джазира 2:4 Аль-Вахда АГЛ
- 29.12.2017 Аль-Мажд 0:1 Аль-Вахда ПЛ
Зобахан (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 01.03.2018 Парс Джем Бушир 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 24.02.2018 Зобахан 2:1 Падиде ПГПЛ
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Сайпа 4:2 Зобахан ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Зобахан 3:1 Аиджал ЛЧА(
- 24.01.2018 Эстегляль Хузестан 0:2 Зобахан ПГПЛ
- 18.01.2018 Зобахан 2:1 Санат Нафт ПГПЛ
- 12.01.2018 Сепахан 1:2 Зобахан ПГПЛ
- 05.01.2018 Зобахан 2:1 Пайкан ПГПЛ
- 29.12.2017 Гостареш Фулад 0:1 Зобахан ПГПЛ
- 22.12.2017 Зобахан 0:0 Сиах Джамеган ПГПЛ
- 06.12.2017 Зобахан 2:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
- 01.12.2017 Персеполис 4:0 Зобахан ПГПЛ
- 25.11.2017 Зобахан 0:1 Фулад Хузестан ПГПЛ
- 20.11.2017 Сепидруд Рашт 1:2 Зобахан ПГПЛ
- 31.10.2017 Тракторсази 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 20.10.2017 Зобахан 0:3 Парс Джем Бушир ПГПЛ
Последние игры между собой
Аль-Вахда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Зобахан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда Лига чемпионов АФК
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|4
|4
|0
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Зобахан
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|3.
|Локомотив Ташкент
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|4.
|Аль-Вахда
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
65'
Г О О О О Л - Mohamed Al Akbari бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Mourad Batna бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Себастьян Таглиабуэ бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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