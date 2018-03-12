  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа B
Аль-Вахда
3:0
Конец матча
Зобахан
0'
1:0
45' Гол
Sebastian Tagliabue
2:0
57' Гол
Mourad Batna
3:0
65' Гол
Mohamed Al Akbari
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Mohamed Al Akbari бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Mourad Batna бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Себастьян Таглиабуэ бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация