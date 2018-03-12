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Аль-Райян
2:1
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
44' Пенальти
Хамдалла Абдерразак
2:0
66' Гол
Табата Родриго
2:1
90' Пенальти
Аль-Квахтани Яссер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Аль-Квахтани Яссер из команды Аль-Хиляль Эр-Рияд забивает с точки!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Табата Родриго бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Хамдалла Абдерразак из команды Аль-Райян забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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