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2:1
Конец матча
1:0
44' ПенальтиХамдалла Абдерразак
2:0
66' ГолТабата Родриго
2:1
90' ПенальтиАль-Квахтани Яссер
|
44'
1:0
66'
2:0
90'
2:1
Предыдущие игры
Аль-Райян (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 09.03.2018 Аль-Райян 1:3 Аль-Араби Доха КС
- 06.03.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 01.03.2018 Аль-Гарафа 6:1 Аль-Райян КС
- 25.02.2018 СК Катар 0:4 Аль-Райян КС
- 20.02.2018 Аль-Айн 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Райян 2:2 Аль-Сайлия КС
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Райян 0:2 Аль-Садд КС
- 02.02.2018 Аль-Мархия 1:3 Аль-Райян КС
- 27.01.2018 Лехвия 3:3 Аль-Райян КС
- 20.01.2018 Аль-Райян 4:2 Аль-Харитият КС
- 13.01.2018 Аль-Райян 3:0 Аль-Хор КС
- 07.12.2017 Аль-Ахли Доха 2:0 Аль-Райян КС
- 30.11.2017 Умм Салал 1:1 Аль-Райян КС
- 25.11.2017 Аль-Райян 3:2 Аль-Гарафа КС
- 19.11.2017 Аль-Араби Доха 2:4 Аль-Райян КС
- 03.11.2017 Аль-Райян 2:0 СК Катар КС
- 27.10.2017 Аль-Садд 1:2 Аль-Райян КС
- 20.10.2017 Аль-Сайлия 0:1 Аль-Райян КС
- 15.10.2017 Аль-Райян 4:1 Аль-Мархия КС
Аль-Хиляль Эр-Рияд (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 09.03.2018 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 06.03.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Райян ЛЧА
- 02.03.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Файзали Харма ПЛ
- 20.02.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 16.02.2018 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 13.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Айн ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд ПЛ
- 04.02.2018 Аль-Батин 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 30.01.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Раед Бурайда ПЛ
- 13.01.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттихад ПЛ
- 08.01.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак ПЛ
- 01.01.2018 Аль-Файзали Харма 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 28.12.2017 Охуд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 24.12.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Тавун Бурайда ПЛ
- 17.12.2017 Аль-Файха 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 10.12.2017 Аль-Фатех 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 05.12.2017 Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ПЛ
- 01.12.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда ПЛ
- 25.11.2017 Урава Редс 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 18.11.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Урава Редс ЛЧА
Последние игры между собой
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|2.
|Аль-Райян
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|3.
|Аль-Айн
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|4.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Аль-Квахтани Яссер из команды Аль-Хиляль Эр-Рияд забивает с точки!
66'
Г О О О О Л - Табата Родриго бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Хамдалла Абдерразак из команды Аль-Райян забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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